TV AZTECA transmitirá Puebla vs Toluca en la jornada 4 del Clausura 2026

Regresa el futbol mexicano de la Liga MX y con ello, el ya tradicional y esperado Viernes Botanero de TV Azteca Deportes. La jornada 4 del Torneo Clausura 2026 iniciará en el Estadio Cuauhtémoc en un duelo que promete emociones desde el primer minuto hasta el silbatazo final. La Franja del Puebla recibirá a los Diablos Rojos del Toluca en suelo poblano, en el cual los locales buscarán dar un golpe sobre la mesa y darle su primera derrota al actual bicampeón de nuestro balompié.

Los choriceros llegan con siete unidades y no han perdido en el actual semestre, mientras que, la Franja registra un triunfo y dos derrotas, por lo que un triunfo lo catapultaría en la clasificación general. Cabe destacar que, Puebla cayó ante Cruz Azul en la pasada fecha y buscará recuperar terreno lo más rápido posible y que mejor que ante el monarca de la Liga MX.



Puebla vs Toluca - viernes 30 de enero en punto de las 7:00 pm

Doble cartelera de Viernes Botanero

Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene lo mejor de contenido para la afición mexicana y por ello, podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS el Puebla vs Toluca por la señal de Azteca Siete, la App de Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com. Por si fuera poco, después del partido que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc, la frontera norte de México abre sus puertas para el Bravos de Juárez vs Cruz Azul.

La Máquina Celeste de Nicolás Larcamón visitará una de las canchas más complicadas de todo el circuito mexicano y tratará de vencer a un viejo conocido; Pedro Caixinha. Compromiso imperdible por TV Azteca Deportes después de que acabe el juego de la Franja ante los Diablos Rojos.