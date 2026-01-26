¡ÚLTIMA HORA! Exjugador del América implicado en un grave caso de abuso contra una mujer

El futbol peruano vive momentos complicados, luego de que se revelara una denuncia de presunto abuso sexual en contra de los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña y a los que también se sumaría Pedro Aquino, jugador con paso por la Liga BBVA MX con equipos como Lobos BUAP, León, Rayados, Santo Laguna y América.

Pedro Aquino, acusado de presunto abuso sexual en Uruguay

Inicialmente, una mujer argentina presentó una denuncia por abuso sexual en contra de tres jugadores de Alianza Lima de Perú, entre los que se encontraban Zambrano, Trauco y Peña, quienes fueron separados del plantel tras conocerse la noticia.

Los hechos habrían ocurrido en Uruguay, durante la pretemporada del equipo y la denuncia fue presentada ante las autoridades locales.

La agresión sexual se habría suscitado en el hotel de concentración del equipo peruano y en los hechos también habría estado presente Aquino; sin embargo, el exjugador de América no estaría implicado en la grave denuncia, de acuerdo con el área deportiva del Alianza Lima.

Sin embargo, Aquino también será desvinculado de la institución, al igual que sus compañeros, quienes tendrán que comparecer ante las autoridades uruguayas para esclarecer los hechos.

Luis Advíncula se negó a participar en los hechos

De acuerdo con el periodista Phillip Butters, Luis Advíncula también habría sido invitado por los cuatro jugadores de Alianza Lima para ingresar a la habitación de la mujer, quien se encontraba en el hotel de concentración del club peruano en Uruguay.

Sin embargo, el exjugador de Boca Juniors se negó a ingresar e incluso a siquiera tener contacto visual con la amiga de la implicada y como evidencia todo habría quedado registrado en un video que exonera a Advíncula.

¿Qué hacer ante una agresión sexual?

Ante una agresión sexual, se deben de tener en cuenta diferentes medidas que pueden ser clave en los primeros minutos después de haber sido víctima de un delinto de esta índole.



Buscar seguridad: Dirígete a un lugar seguro de inmediato. Llamar a emergencias: Contacta a los servicios de emergencia si estás en peligro o necesitas atención médica. Atención médica: Acude a un hospital, de preferencia dentro de las primeras 72 horas, para recibir atención médica, profilaxis (prevención de ITS/VIH/embarazo) y recolección de evidencia forense. No destruir pruebas: Se recomienda no bañarse, cambiarse de ropa ni limpiar el lugar de los hechos antes de recibir atención médica o presentar la denuncia, si es posible. Denunciar: Puedes acudir con las autoridades para iniciar una investigación.

