TV Azteca transmitirá Pumas vs Pachuca en las semifinales del Clausura 2026

Las semifinales del Torneo Clausura 2026 se viven por TV Azteca Deportes. El partido de vuelta de las semifinales entre los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca lo podrás disfrutar totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes este domingo 17 de mayo a las 7:00 pm con el mejor equipo de transmisión deportiva del país.

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Fiel a la tradición, TV Azteca Deportes te trae los mejores ventos y la liguilla del Torneo Clausura 2026 no es la excepción. El equipo del Pedregal buscará su pase a la gran final en el Olímpico Universitario ante el cuadro hidalguense y lo podrás vivir de la mano del gran equipo de la mejor televisora en el país. Así que ya lo sabes, este domingo 17 de mayo en punto de las 7:00 pm podrás disfrutar el Pumas vs Pachuca por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Cruz Azul vs Chivas por TV Azteca Deportes

Tendremos doble cartelera en las semifinales del Torneo Clausura 2026. El partido de ida del miércoles 13 de mayo a las 8:00 pm entre la Máquina Celeste de la Cruz Azul y el Rebaño Sagrado de Gabriel Milito también lo podrás ver por TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

Por si fuera poco, los resultados de los cuatro partidos los podrás seguir EN VIVO y GRATIS por la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Así que ya lo sabes, tenemos una doble cita esta semana de semifinales por la TV Azteca Deportes.