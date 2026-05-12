Gran noticia para Cruz Azul y Joel Huiqui: El refuerzo que llega directo para las semifinales

En Cruz Azul el ambiente cambió por completo en cuestión de días. Y es que hace apenas unas semanas, el equipo vivía en medio de críticas, tensión interna y una crisis de resultados que terminó costándole el puesto a Nicolás Larcamón. Hoy, el panorama es totalmente distinto, pues la Máquina está en semifinales, vuelve al Estadio Banorte y además recibió una noticia que eleva el nivel del plantel de cara a la serie ante las Chivas.

El delantero Nicolás Ibáñez podría regresar antes de tiempo.

Te puede interesar: Confirman la fecha de venta de los boletos para el Chivas vs Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026

Pumas y América regalan un Clásico inolvidable en CU | Resumen extendido

Una recuperación que sorprende dentro de Cruz Azul

Cuando el delantero argentino sufrió la lesión muscular en abril, la sensación dentro del club era clara: su torneo había terminado.

Incluso desde el área médica manejaban un escenario mucho más largo para su recuperación. Sin embargo, la evolución del atacante cambió completamente el panorama en los últimos días.

De acuerdo a los últimos informes de fuentes cercanas al club, Ibáñez ya realiza trabajo de campo y esta misma semana entrenará nuevamente junto al resto del grupo.

Eso abre una posibilidad que hace poco parecía imposible: verlo disponible para la vuelta de semifinales frente a Chivas.

Nico Ibáñez festeja el gol ante Rayados de Monterrey en la Concachampions|Tomas Regueiro/MEXSPORT

Te puede interesar: Lo que descubrió Joel Huiqui en Cruz Azul y que nadie le creía a Nicolás Larcamón

Huiqui recupera piezas importantes en el momento clave

La noticia llega justo cuando Cruz Azul más lo necesitaba, y se suma a otra noticia que hace temblar al Rebaño.

Joel Huiqui tendrá nuevamente al Toro Fernández disponible para la ida ante Guadalajara, y ahora también podría recuperar a Ibáñez para el segundo capítulo de la serie.

Eso significa que los cementeros tienen un plantel muy completo para lo que resta del torneo, únicamente con la baja de Erik Lira quien ya está concentrado con la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Máquina había sufrido durante buena parte del semestre por lesiones, bajas y falta de profundidad ofensiva. Ahora, en la etapa decisiva del torneo, empieza a recuperar armas importantes para competir por el título.

Y dentro del vestidor son conscientes de que el equipo está viviendo su mejor momento del campeonato.