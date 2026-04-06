TV Azteca transmitirá Tigres vs Chivas en la jornada 14 del Clausura 2026

Duelo espectacular en el 'Volcán' en la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. Las Chivas del Guadalajara se meterán a la casa de los Tigres de la UANL en cotejo entre candidatos al título y con sabor a liguilla. Los pupilos de Guido Pizarro se aferran a zona de liguilla y un triunfo ante el líder del torneo les daría un envión anímico en esta recta final de fase regular, mientras que, el 'Rebaño Sagrado' podría casi asegurar la cima de la general en caso de sacar las tres unidades en patio ajeno.

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Como ya es costumbre, TV Azteca Deportes tiene los mejores eventos deportivos para su gran audiencia y en esta ocasión, no es la excepción. Este sábado 11 de abril a las 4:50 pm empezará nuestra transmisión desde el 'Volcán' para que disfrutes este partidazo entre los Tigres de la UANL contra las Chivas del Guadalajara en compromiso de pronóstico reservado. El mejor equipo de periodistas del país te espera este fin de semana para que te deleites con el choque entre clubes en zona de liguilla y con un poco de tintes de clásico tras lo sucedido hace unos años en una final.

Viernes Botanero

Un inicio de fin de semana no estaría completo sin el ya tradicional e inigualable Viernes Botanero. Te esperamos este viernes 10 de abril con nuestra doble cartelera que empezará desde el Estadio Cuauhtémoc a las 6:50 pm cuando la Franja reciba al Club León. Posteriormente a ese partido, nos vamos a la frontera norte del país para llevarte hasta la comodidad de tu hogar el choque entre los Bravos de Juárez y los Xolos de Tijuana; duelo de suma importancia para ambos si quieren meterse a la liguilla del Torneo Clausura 2026.