Mientras Charly Rodríguez sería el mejor pagado de Cruz Azul, este es el sueldo de Heung-min Son en LAFC

Así como Agustín Palavecino es el jugador de Cruz Azul que pelea por ser el mejor del Clausura 2026, el de salario más alto en el equipo es otro: Charly Rodríguez. El pivote de 29 años es el futbolista con sueldo más elevado de La Máquina, según sitios especializados en finanzas del futbol. En tanto, Heung-min Son es el mejor pagado de Los Angeles FC, próximo rival en la Concachampions.

Con 33 años, Son tiene un precio muy por debajo de su mejor momento en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga y en los Spurs de la Premier League. Sin embargo, es un “jugador franquicia” en LAFC; pues el coreano cuenta con un salario de 10.3 millones de dólares por temporada, según Capology. Este número está muy por encima de lo que recibe Carlos Rodríguez en México.

|Instagram: Charly Rodríguez

Este sería el salario de Charly Rodríguez en Cruz Azul

Aunque en la Liga BBVA MX los salarios no son oficiales como en la MLS, distintos reportes indican que Carlos Rodríguez es el jugador mejor pagado de Cruz Azul. En el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, Charly tendría un salario que ronda los 27 millones de pesos por año (un millón y medio de dólares, aproximadamente), según Salary Sport.

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Los números de Charly Rodríguez y Heung-min Son en la Concachampions

El delantero nacido en Corea del Sur hoy brilla en la Concacaf Champions Cup 2026, torneo en el cual Son acumula un gol y cuatro asistencias. Lejos de las cifras de su rival, Charly Rodríguez disputó los 4 partidos con Cruz Azul pero no logró marcar ni asistir. De todos modos, claro, uno es delantero y el otro es centrocampista.

|REUTERS

¿Cuándo juegan Cruz Azul y LAFC en la Concachampions?

El partido de ida entre LAFC y Cruz Azul se jugará este martes 7 de abril a las 20:00 (hora del Centro de México) en el BMO Stadium de California, Estados Unidos. Asimismo, la vuelta es el martes 14 de abril a las 19:00 (CDMX) en México. El gol de visitante define quién avanzará a semifinales en caso de empate en el resultado global.