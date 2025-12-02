TV Azteca transmitirá la serie COMPLETA Tigres vs Cruz Azul en las semifinales del Apertura 2025

La pelota sonríe, el futbol vuelve a la vida, TV Azteca Deportes estará presente en las semifinales del Torneo Apertura 2025. El duelo entre los pupilos de Guido Pizarro y la Máquina Celeste de la Cruz Azul lo podrás ver por la mejor señal de transmisión deportiva de nuestro país. El 'Volcán' abrirá sus puertas para recibir a los Tigres de la UANL en el duelo de vuelta contra el cuadro de la Noria y lo podrás sintonizar totalmente EN VIVO y GRATIS por TV Azteca Deportes.

Después de un recital en casa ante los Xolos de Tijuana, el 'Conde' y sus dirigidos preparan la semifinal en contra de Nicolás Larcamón y Cruz Azul en dos duelos que prometen intensidad desde el primer minuto. El sublíder del Torneo Apertura 2025 contra el tercero de la tabla general, la Sultana del Norte frente a la capital del país en una serie verdaderamente imperdible.

Miércoles 3 de diciembre - Cruz Azul vs Tigres - 6:50 pm

Sábado 6 de diciembre - Tigres vs Cruz Azul - al terminar el partido de Toluca vs Rayados

¿Cómo quedaron en fase regular?

La jornada 12 de la fase regular nos regaló este duelo entre dos de los contendientes al título del Torneo Apertura 2025. Los Tigres se adelantaron en el marcador, pero un penal en tiempo agregado le dio un punto a la Máquina Celeste en una de las canchas más complicadas del futbol mexicano.

Así que ya lo sabes, la transmisión GRATIS y EN VIVO de la ida y vuelta de la serie entre Tigres y Cruz Azul la podrás vivir por TV Azteca Deportes a través de la señal de Azteca Siete, la APP de Azteca Deportes y la página aztecadeportes.com.