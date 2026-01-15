TV Azteca transmitirá Tigres vs Toluca en la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Para la jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, TV Azteca Deportes va a transmitir el juego de Tigres vs Toluca totalmente EN VIVO y GRATIS.

Revancha de la final del Apertura 2025, se ven las caras en la jornada 3 el sábado 17 de enero del 2026 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Sin duda alguna, el juego más destacado de toda la jornada, ya que promete muchas emociones con dos equipos que nuevamente buscarán llegar a la final del futbol mexicano.

El juego lo podrás ver por el Canal de Azteca Siete y en la App y sitio web de TV Azteca Deportes. Contará con el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

Así llegan Tigres y Toluca

Para el juego, Tigres llega de perder en casa ante Pumas. Los de la U llegan dolidos tras perder una racha de varios años dominando a Pumas en casa. Se ubican en el décimo lugar de la tabla con tres puntos conseguidos al ganarle al Atlético de San Luis en la Jornada 1.

Por su parte, Toluca llega en la cima de la tabla con dos victorias de forma consecutiva. Los dirigidos por Mohamed no desentonan a pesar de tener la baja de Vega.

