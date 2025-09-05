Ucrania 0-1 Francia EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 1 de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 HOY VIERNES 5 de septiembre?; marcador online

Lo que tienes que saber del partido Ucrania vs Francia, eliminatoria UEFA

Fecha: Jueves 5 de septiembre de 2025

Partido: Ucrania vs Francia

Hora: 12:45 (CDMX)

Estadio: Stadion Miejski, Breslavia (Polonia)

Ucrania que juega en una sede neutral y alterna por lo problemas políticos con Rusia, se mueve a Polonia, donde busca arrancar este proceso clasificatorio con victoria sobre un equipo poderoso con sus estrellas, que buscan ganar para comenzar a labrar su camino.

Entre estas selecciones hay muchas diferencias, pero la pasión y coraje de los ucranianos por hablar en nombre de su País, podría dar una sorpresa ante los galos que son uno de los favoritos a ganar el Mundial del 2026.

Ambos ubicados en el grupo D, junto a Islandia y Azerbayan, buscan sumar para que los siguientes partidos sean sin la máxima presión, aunque rumbo a un Mundial no pueden bajar la guardia.

Los ucranianos solo ha clasificado a un Mundial el de Alemania 2006, es decir hace 20 años y buscan retornar con una nueva generación liderada por Yegor Yarmolyuk y Dovbyk. En lo que respecta a Francia llegan como subcampeón mundial y tercer lugar en la Nations League. Con figuras como Mbappé, Tchouaméni, Dembélé y Rabiot, busca asegurar su 17ª participación mundialista.

