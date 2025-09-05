Ucrania 0-1 Francia EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 1 de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 HOY VIERNES 5 de septiembre?; marcador online
Ucrania tendrá un partido de alto nivel y exigencia ante la Selección de Francia que es una de las favoritas inclusive para ser campeonato del Mundo en el Mundial del 2026.
Lo que tienes que saber del partido Ucrania vs Francia, eliminatoria UEFA
Fecha: Jueves 5 de septiembre de 2025
Partido: Ucrania vs Francia
Hora: 12:45 (CDMX)
Estadio: Stadion Miejski, Breslavia (Polonia)
Coup d’envoi des qualifications à la Coupe du monde 2026 pour nos Bleus !— FFF (@FFF) September 5, 2025
👉 Rendez-vous à 20h45 sur TF1 pour suivre le match en direct 📺
🇺🇦🇫🇷 #UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/WQPh4C3rrk
Ucrania que juega en una sede neutral y alterna por lo problemas políticos con Rusia, se mueve a Polonia, donde busca arrancar este proceso clasificatorio con victoria sobre un equipo poderoso con sus estrellas, que buscan ganar para comenzar a labrar su camino.
Entre estas selecciones hay muchas diferencias, pero la pasión y coraje de los ucranianos por hablar en nombre de su País, podría dar una sorpresa ante los galos que son uno de los favoritos a ganar el Mundial del 2026.
Ambos ubicados en el grupo D, junto a Islandia y Azerbayan, buscan sumar para que los siguientes partidos sean sin la máxima presión, aunque rumbo a un Mundial no pueden bajar la guardia.
Los ucranianos solo ha clasificado a un Mundial el de Alemania 2006, es decir hace 20 años y buscan retornar con una nueva generación liderada por Yegor Yarmolyuk y Dovbyk. En lo que respecta a Francia llegan como subcampeón mundial y tercer lugar en la Nations League. Con figuras como Mbappé, Tchouaméni, Dembélé y Rabiot, busca asegurar su 17ª participación mundialista.
EN VIVO UCRANIA VS FRANCIA UEFA MUNDIAL 2026
¡GOOOOL! Michael Olise abre el marcador
10' | Temprano en el juego, Francia ya lo gana, con el tanto de Michael Olise mediocampista del Bayern. Ante la asistencia de Barcola, el mediocampista logró marcar el primer tanto del encuentro.
L'ouverture du score dès la 10e minute ! 🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025
Barcola offre un ballon parfait à Olise dans la surface, qui vient conclure d'un petit plat du pied 👌 #UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/UcznEQmnch
La alineación de Francia para medirse ante Ucrania ¡Van con sus figuras!
Francia – Formación 4-2-3-1
- Portero: Mike Maignan
- Defensas: Koundé, Konaté, Upamecano, Digne
- Mediocampistas: Koné, Tchouaméni
- Ofensivos: Barcola, Olise, Doué
- Delantero: Mbappé
Ucrania manda su mejor cuadro para enfrentar a Francia
Ucrania – Formación 4-5-1
Portero: Anatolii Trubin
Defensas: Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Zinchenko
Mediocampistas: Zubkov, Yarmolyuk, Sudakov, Kaliuzhnyi, Hutsulyak
Delantero: Dovbyk
Flamante vestidor de Francia para este partido rumbo al Mundial del 2026
Con los nombres de las grandes figuras de Francia, el vestidor del equipo galo está listo para este juego trascendente, que corresponde al Grupo D de la UEFA, donde también están ubicados Ucrania, Azerbayan y el cuadro de Islandia.
Tout est en place dans le vestiaire ☑️#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/VYMojXGtFM— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025
Así llegó la Selección de Francia al juego ante Ucrania
Con mucha concentración, la convocatoria de Francia llegó al estadio para celebrar este juego de eliminatorias
Les Bleus sont bien arrivés à la Tarczyński Arena de Wrocław 🏟️#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ybYIIeGim6— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025
Arranca el partido en Polonia | Ucrania se enfrenta a Francia
El equipo francés y el ucraniano, toman este importante juego, como el camino hacia el mundial del 2026. ¡Arranca el juego que deparará muchas emociones!
Le chemin vers la Coupe du monde 2026 commence maintenant ! 🙌— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025
Tous ensemble derrière nos Bleus 💙#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/tepxZWp51L
La alineación de FRANCIA para encarar partido ante Ucrania
Le 11 de départ aligné par Didier Deschamps contre l’Ukraine 🔥— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025
Objectif : bien démarrer notre phase de qualification à la Coupe du Monde 2026 👊
Coup d’envoi à 20h45 sur TF1 📺#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/fJXsjR94GZ