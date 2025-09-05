deportes
Ucrania 0-1 Francia EN VIVO: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 1 de las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 HOY VIERNES 5 de septiembre?; marcador online

Ucrania tendrá un partido de alto nivel y exigencia ante la Selección de Francia que es una de las favoritas inclusive para ser campeonato del Mundo en el Mundial del 2026.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Internacional
ucrania francia eliminatorias uefa

Lo que tienes que saber del partido Ucrania vs Francia, eliminatoria UEFA

Fecha: Jueves 5 de septiembre de 2025

Partido: Ucrania vs Francia

Hora: 12:45 (CDMX)

Estadio: Stadion Miejski, Breslavia (Polonia)

Ucrania que juega en una sede neutral y alterna por lo problemas políticos con Rusia, se mueve a Polonia, donde busca arrancar este proceso clasificatorio con victoria sobre un equipo poderoso con sus estrellas, que buscan ganar para comenzar a labrar su camino.

Entre estas selecciones hay muchas diferencias, pero la pasión y coraje de los ucranianos por hablar en nombre de su País, podría dar una sorpresa ante los galos que son uno de los favoritos a ganar el Mundial del 2026.

Ambos ubicados en el grupo D, junto a Islandia y Azerbayan, buscan sumar para que los siguientes partidos sean sin la máxima presión, aunque rumbo a un Mundial no pueden bajar la guardia.

Los ucranianos solo ha clasificado a un Mundial el de Alemania 2006, es decir hace 20 años y buscan retornar con una nueva generación liderada por Yegor Yarmolyuk y Dovbyk. En lo que respecta a Francia llegan como subcampeón mundial y tercer lugar en la Nations League. Con figuras como Mbappé, Tchouaméni, Dembélé y Rabiot, busca asegurar su 17ª participación mundialista.

EN VIVO UCRANIA VS FRANCIA UEFA MUNDIAL 2026

¡GOOOOL! Michael Olise abre el marcador

10' | Temprano en el juego, Francia ya lo gana, con el tanto de Michael Olise mediocampista del Bayern. Ante la asistencia de Barcola, el mediocampista logró marcar el primer tanto del encuentro.

La alineación de Francia para medirse ante Ucrania ¡Van con sus figuras!

Francia – Formación 4-2-3-1

  • Portero: Mike Maignan
  • Defensas: Koundé, Konaté, Upamecano, Digne
  • Mediocampistas: Koné, Tchouaméni
  • Ofensivos: Barcola, Olise, Doué
  • Delantero: Mbappé

Ucrania manda su mejor cuadro para enfrentar a Francia

Ucrania – Formación 4-5-1

Portero: Anatolii Trubin

Defensas: Konoplya, Zabarnyi, Matviienko, Zinchenko

Mediocampistas: Zubkov, Yarmolyuk, Sudakov, Kaliuzhnyi, Hutsulyak

Delantero: Dovbyk

Flamante vestidor de Francia para este partido rumbo al Mundial del 2026

Con los nombres de las grandes figuras de Francia, el vestidor del equipo galo está listo para este juego trascendente, que corresponde al Grupo D de la UEFA, donde también están ubicados Ucrania, Azerbayan y el cuadro de Islandia.

Así llegó la Selección de Francia al juego ante Ucrania

Con mucha concentración, la convocatoria de Francia llegó al estadio para celebrar este juego de eliminatorias

Arranca el partido en Polonia | Ucrania se enfrenta a Francia

El equipo francés y el ucraniano, toman este importante juego, como el camino hacia el mundial del 2026. ¡Arranca el juego que deparará muchas emociones!

La alineación de FRANCIA para encarar partido ante Ucrania

