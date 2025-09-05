¿Un adiós en silencio? James Rodríguez solo en el campo agita las especulaciones sobre su retiro en selección de Colombia
James Rodriguez dio una postal que rápidamente se hizo viral; se quedó solo en el campo por casi una hora en un momento de reflexión que pone a especular a los aficionados y prensa deportiva.
James Rodríguez y la Selección de Colombia lograron el objetivo: avanzar a la Copa del Mundo de México del 2026, triunfo y conquista celebrado por todo un país, que ve en James a ese hombre que se echa el equipo al hombro con su experiencia y calidad en el terreno. Esa misma afición ahora luce con sentimientos encontrados por la estampa que regaló el 10 colombiano luego del partido ante Bolivia.
Te podría interesar: Messi deja en el aire su participación en el Mundial del 2026
Una vez concluido el encuentro del jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el jugador se dispuso a caminar en la cancha y llegó al circulo central del terreno donde se sentó y tuvo lo que se cree un momento de reflexión y meditación que despertó muchs teorias.
E n Argentina, Messi tuvo su último juego con Selección en una eliminatoria al enfrentar a Venezuela y se cree que ahora en silencio, sin buscar reflectores ni homenajes adelantados, James Rodríguez se está despidiendo del mismo modo de su escuadra dentro de eliminatorias y dentro de país.
The spots are filling up 👀🏆@aramco | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YpOVzgYOwL— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 5, 2025
James Rodríguez solo en la cancha y pensativo, ¿Qué sucedió luego del Colombia vs Bolivia?
James Rodríguez tuvo ese momento de reflexión, y testigos indicaron que en los 40 minutos que tuvo en el centro del campo de juego, también atendió una videollamada o tal vez varias, presuntamente con su familia. James Rodríguez, de 34 años de edad tal vez solo tuvo minutos en los que recordó el nuevo camino que tuvo que seguir hasta esta nueva clasificación a un Mundial.
Lo que es una realidad es que ese momento dejó mucho qué decir para la prensa local que está a la expectativa de alguna declaración o reaccióin que surja ahora o de cara al siguiente encuentro de los colombianos que es ante Venezuela.
Te podría interesar: Independiente EXPLOTA luego de ser eliminado y duramente castigado en la Copa Sudamericana
En un video, Colombia reaccionó al momento y lo título como ‘lo lograste’, debido a la conquista del boleto al Mundial, en esta jornada 17 de la clasificación para el Mundial del 2026. Además sumó grandez momentos de James en diferentes momentos y épocas como seleccionado.
📽️ ¡Lo lograste.... James David Rodríguez Rubio! 👑🪄⚽#LaSeleNosUne🇨🇴#LuchemosJuntos🇨🇴 pic.twitter.com/o0i3ad2rSR— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025
James Rodríguez al final se integró con sus compañeros
Luego de esos momentos de soledad, James se integró con sus compañeros y bailaron y disfrutaron de este logro histórico para Colombia, tomando uno de los seis boletos para el Mundial del 2026 que está a casi 10 meses de ocurrir.
🎥 ¡𝟏, 𝟐, 𝟑 𝐲 𝐚𝐬𝐢́ 𝐧𝐨𝐬 𝐟𝐮𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐜𝐚𝐧𝐬𝐚𝐫, 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀𝐒, 𝐂𝐎𝐋𝐎𝐌𝐁𝐈𝐀!🕺#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/xO8xfq9Rnw— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 5, 2025