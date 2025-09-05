¿Un adiós en silencio? James Rodríguez solo en el campo agita las especulaciones sobre su retiro en selección de Colombia

James Rodríguez y la Selección de Colombia lograron el objetivo: avanzar a la Copa del Mundo de México del 2026, triunfo y conquista celebrado por todo un país, que ve en James a ese hombre que se echa el equipo al hombro con su experiencia y calidad en el terreno. Esa misma afición ahora luce con sentimientos encontrados por la estampa que regaló el 10 colombiano luego del partido ante Bolivia.

Te podría interesar: Messi deja en el aire su participación en el Mundial del 2026

Una vez concluido el encuentro del jueves en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el jugador se dispuso a caminar en la cancha y llegó al circulo central del terreno donde se sentó y tuvo lo que se cree un momento de reflexión y meditación que despertó muchs teorias.

E n Argentina, Messi tuvo su último juego con Selección en una eliminatoria al enfrentar a Venezuela y se cree que ahora en silencio, sin buscar reflectores ni homenajes adelantados, James Rodríguez se está despidiendo del mismo modo de su escuadra dentro de eliminatorias y dentro de país.

James Rodríguez solo en la cancha y pensativo, ¿Qué sucedió luego del Colombia vs Bolivia?

James Rodríguez tuvo ese momento de reflexión, y testigos indicaron que en los 40 minutos que tuvo en el centro del campo de juego, también atendió una videollamada o tal vez varias, presuntamente con su familia. James Rodríguez, de 34 años de edad tal vez solo tuvo minutos en los que recordó el nuevo camino que tuvo que seguir hasta esta nueva clasificación a un Mundial.

Lo que es una realidad es que ese momento dejó mucho qué decir para la prensa local que está a la expectativa de alguna declaración o reaccióin que surja ahora o de cara al siguiente encuentro de los colombianos que es ante Venezuela.

Te podría interesar: Independiente EXPLOTA luego de ser eliminado y duramente castigado en la Copa Sudamericana

En un video, Colombia reaccionó al momento y lo título como ‘lo lograste’, debido a la conquista del boleto al Mundial, en esta jornada 17 de la clasificación para el Mundial del 2026. Además sumó grandez momentos de James en diferentes momentos y épocas como seleccionado.

James Rodríguez al final se integró con sus compañeros

Luego de esos momentos de soledad, James se integró con sus compañeros y bailaron y disfrutaron de este logro histórico para Colombia, tomando uno de los seis boletos para el Mundial del 2026 que está a casi 10 meses de ocurrir.