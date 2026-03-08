¡ÚLTIMA HORA!: Aficionados invaden cancha tras Clásico (VIDEO)

El Clásico de Glasgow vivió un episodio de alta tensión este domingo 8 de marzo. El duelo entre Celtic y Rangers, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Escocia, terminó con invasión de campo y enfrentamientos entre aficionados en el Ibrox Stadium tras la definición por penales.

El encuentro finalizó sin goles después de los 120 minutos reglamentarios, desde los once pasos, el Celtic logró imponerse por 4-2 para asegurar su lugar en la siguiente ronda. El penal definitivo fue convertido por Tomas Cvancara, lo que desató la celebración de los jugadores visitantes frente a su afición.

Caos en Ibrox tras la tanda de penales

Después del cobro decisivo, varios aficionados del Celtic saltaron las vallas e ingresaron al terreno de juego para celebrar con los futbolistas. Algunos seguidores se acercaron para abrazar a los jugadores o pedir fotografías, mientras el personal de seguridad intentaba retirar a quienes habían invadido la cancha.

Minutos más tarde la situación aumentó de intensidad, desde el otro sector del estadio también ingresaron personas con el rostro cubierto, presuntamente seguidores del Rangers. En medio de la confusión se registraron lanzamientos de bengalas y algunos conatos de pelea entre aficionados, lo que obligó a la intervención de los elementos de seguridad para recuperar el control del campo.

The FULL chaotic scenes at Ibrox after Celtic beat Rangers on pens.



Fans from both sides on the pitch! 😳😳😳



📹 @PremSportsTV pic.twitter.com/3hTdB1DQPE — Footy Accumulators (@FootyAccums) March 8, 2026

Investigación tras los incidentes en el Old Firm

La Asociación Escocesa de Futbol condenó los hechos y anunció el inicio de una investigación. Las autoridades analizan posibles sanciones que podrían incluir partidos a puerta cerrada o limitaciones en el número de aficionados visitantes en futuros enfrentamientos entre ambos clubes.

Según reportes locales, hacía ocho años que no se permitía una presencia tan grande de aficionados visitantes en Ibrox, con cerca de 7,500 seguidores del Celtic en las gradas.

El mexicano Julián Araujo fue titular con el Celtic

El defensa mexicano Julián Araujo inició el partido como titular y disputó los 120 minutos del encuentro con el equipo dirigido por Martin O’Neill. El lateral formó parte de la línea defensiva que mantuvo el empate sin goles durante todo el tiempo regular y la prórroga.

Tras el final del partido, el futbolista mexicano quedó cerca de los incidentes cuando los aficionados invadieron el campo. Reportes señalan que incluso fue empujado por un seguidor que ingresó al terreno antes de la intervención del personal de seguridad.

En otros videos difundidos en redes sociales también se observa al defensor celebrando el triunfo junto a sus compañeros mientras realizaba gestos hacia la grada donde se encontraban seguidores del Rangers que le gritaban.