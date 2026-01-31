¡ÚLTIMA HORA! Álvaro Fidalgo saldrá del América en el Clausura 2026

De acuerdo a fuentes cercanas a TV Azteca, en la Jornada 4 del Clausura 2026 el americanismo recibió una noticia que sacudió por completo al entorno azulcrema. Álvaro Fidalgo dejará al Club América, cerrando un ciclo de cinco años en el futbol mexicano que estuvo marcado por títulos y un papel protagónico dentro del equipo.

El mediocampista español, a días de ser naturalizado mexicano, se despide tras haber sido parte fundamental en la obtención de tres campeonatos consecutivos de Liga BBVA MX, un logro que lo colocó como uno de los referentes de la institución en la etapa reciente. Su salida significa el adiós de un futbolista que se ganó el reconocimiento de la afición y que dejó huella por su constancia, liderazgo y calidad en el mediocampo.

El futuro de Fidalgo apunta a España, donde continuará su carrera profesional. El volante cierra su etapa con el América después de disputar 195 partidos de Liga MX, de los cuales 154 fueron en fase regular y 41 en Liguilla, además de sumar 16 encuentros en competencias internacionales.

En ese recorrido, el mediocampista aportó 20 goles en el balompié nacional y uno más a nivel internacional, números que reflejan su influencia constante en el funcionamiento ofensivo del equipo. Con 28 años, el propio jugador habría manifestado a la directiva su intención de salir en este mercado invernal, buscando que el club pueda obtener un beneficio económico antes del final de su contrato.

El destino de Fidalgo es en Europa

El vínculo de Fidalgo con el América concluye el próximo 30 de junio y no existe intención de renovar. Todo indica que su siguiente destino será la Real Sociedad, poniendo punto final a una etapa exitosa con las Águilas y dando paso a un nuevo desafío en su carrera.

