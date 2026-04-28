¡ÚLTIMA HORA! América DESPIDE a pieza clave para el Apertura 2026

Se mueve la estructura del Club América a días de que enfrente la ida de los cuartos de final ante los Pumas de la UNAM en una nueva edición del Clásico Capitalino. Las Águilas dieron a conocer la salida de Héctor González Iñarritu; Presidente Operativo tras cuatro años de gestión en lo que será el primer movimiento de una reestructura en el esquema azulcrema.

Te puede interesar: Rayados define a su nuevo director deportivo tras el cierre del torneo

A través de un comunicado oficial, el equipo de Coapa dio mas detalles sobre la noticia: “Controladora Deportiva Águilas -la entidad que reúne al Club América y al Estadio Banorte- anuncia que Héctor González Iñárritu, luego de cuatro años como presidente operativo del Club América, dejará el cargo para realizar otras actividades profesionales. Con un esquema programado y planeado, su salida será a partir del próximo 30 de julio, a efecto de lograr una transición ordenada”, destaca el escrito.

Éxitos en su gestión

Por otro lado, América agradece al directivo lo hecho y reitera los éxitos que hubo con Iñárritu en el esquema: “Todos los que formamos parte del Club América le deseamos el mayor de los éxitos a Héctor González Iñárritu en sus planes, convencidos de que su experiencia en la industria del futbol, le permitirá seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo del futbol tanto en México como en el extranjero. Por ahora, todo el Club, incluido el aún presidente operativo, estaremos concentrados en llevar con éxito los juegos de la liguilla.'', finaliza el comunicado.

Ferran Reverter; CEO del Club América y del Estadio Banorte buscaría también un nuevo Director Deportivo tras la salida de Diego Ramírez y el interinato de Antonio Ibrahim no continuaría en el Apertura 2026 según ESPN. Finalmente, todos estos movimientos directivos se darán a conocer cuando el equipo de Coapa termine su participación en el Clausura 2026.