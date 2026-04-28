Rayados define a su nuevo director deportivo tras el cierre del torneo

El cierre de temporada en Monterrey no solo dejó conclusiones deportivas. También abrió la puerta a una reestructura que llevaba tiempo gestándose en el club.

Después de un semestre por debajo de las expectativas, por no llamarlo fracaso, la dirigencia tomó la decisión de ajustar la estructura desde adentro. Los cambios apuntan directamente al área donde se toman las decisiones más importantes: la dirección deportiva.

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Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/B7mG2JeyvA — Rayados (@Rayados) April 27, 2026

Rayados prepara cambios en su estructura deportiva

De acuerdo con versiones que han surgido en las últimas horas, Rayados está listo para oficializar una serie de movimientos en su directiva. La salida de José Antonio Noriega y Héctor Lara marcaría el inicio de una nueva etapa en la institución, en busca de un perfil distinto para liderar el proyecto deportivo.

El club no quiere repetir errores recientes, y por eso, la intención es redefinir roles y responsabilidades, comenzando por la figura del director deportivo, una posición clave en la cnstrucción del equipo.

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Walter Erviti, nuevo director deportivo de Rayados

Walter Erviti aparece como el nombre que encabeza esta nueva estructura.

El ex jugador de Rayados ya forma parte del club y en los últimos meses ha tenido un rol cercano al primer equipo, lo que le permitió conocer de primera mano el funcionamiento interno y las necesidades inmediatas. Esa cercanía es uno de los factores que lo posicionan como opción fuerte para asumir el cargo.

Y es que ls directiva del club busca a alguien que entienda el entorno, pero que también pueda darle una dirección distinta al proyecto.

El club todavía analiza quién ocupará la presidencia deportiva, un puesto que también será clave en la toma de decisiones a mediano plazo. Mientras tanto, la prioridad es estabilizar el área deportiva y empezar a preparar el siguiente certamen.