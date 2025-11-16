¡ÚLTIMA HORA! América empata y deja dudas antes de liguilla del Torneo Apertira 2025

América y Los Ángeles Galaxy sostuvieron un partido amistoso en esta fecha FIFA y las Águilas no pudieron con la victoria previo a la liguilla del Torneo Apertura 2025. Igualdad para los pupilos de André Jardine con el cuadro californiano para recuperar sensaciones en este parón de fútbol de clubes y sobretodo para no perder ritmo ya que después de los compromisos de combinados nacionales, estará el play-in en el que habrá tres cotejos por los dos últimos cupos de la fase final.

Doblete de Víctor Dávila para sellar el empate en los Estados Unidos ante uno de los equipos grandes de la Major League Soccer. Cabe recordar que, el director técnico brasileño no tuvo a varias de sus figuras y echó mano de futbolistas que no tienen tanta regularidad en sus esquemas iniciales.

De hecho, en el empate sin goles entre México y Uruguay, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez fueron titulares en el planteamiento de Marcelo Bielsa para enfrentar a los pupilos de Javier Aguirre en el Territorio Santos Modelo. Otro caso fue el de Kevin Álvarez, lateral que fue convocado por el Vasco y por obvias razones no estuvo en el partido frente al Galaxy.

¿Qué sigue para América?

El actual subcampeón del fútbol mexicano ya tiene rival definido en la liguilla del Torneo Apertura 2025; los Rayados de Monterrey. En una serie que pinta sumamente pareja, las Águilas querrán dar un golpe de autoridad ante una Pandilla que está llamada a ser protagonista por los nombres que tiene en su plantilla.

Finalmente, primero habrá que esperar a que Xolos de Tijuana, Bravos de Juárez, Pachuca y los Pumas de la UNAM definan al séptimo y octavo para saber la fecha y horario de los octavos de final del Apertura 2025.