deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

México vs Uruguay: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, hoy sábado 15 de noviembre

Disfruta del partido de México vs Uruguay, encuentro amisto rumbo al Mundial de 2026 totalmente en vivo y gratis

Iván Vilchis
Selección Azteca
Compartir

Este sábado 15 de noviembre del 2025 se enfrentan México vs Uruguay en el Estadio TSM en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Encuentro de preparación para ambas selecciones que ya se encuentran clasificadas al Mundial de 2026.

El juego lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El partido de México vs Uruguay, tendrá la narración y el análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.

El historial de partidos de México vs Uruguay son muy parejos pues se han enfrentado 19 veces, con el siguiente balance:

  • Victorias de Uruguay: 8
  • Victorias de México: 7
  • Empates: 4

Selección Mexicana
Uruguay
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Vilchis

Autor / Redactor

Iván Vilchis

Te Recomendamos

Thumbnail
Selección Azteca
Entrevista: La Hormiga González | “El Apertura 2025 me cambió la vida”
Thumbnail
Selección Azteca
Fidel Martínez lanza mensaje claro: “Si no sueñas con el Tri, ¿cuál es tu sueño?”
Thumbnail
Selección Azteca
Obed Vargas convocado al Tri | ¿La nueva joya de México rumbo al Mundial 2026?
Thumbnail
Selección Azteca
Convocatoria con nombres interesantes
Thumbnail
Selección Azteca
¿Qué tanto conoce a su equipo? Preguntas rápidas al Vasco Aguirre
Thumbnail
Selección Azteca
NUEVO delantero en la Selección Mexicana 🇲🇽⁣
1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
×
×