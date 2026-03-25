ÚLTIMA HORA: Anthony Martial fue separado por Rayados de Monterrey en Clausura 2026

Mal y de malas la está pasando Rayados de Monterrey en el presente semestre. La Pandilla fue eliminada de la Concacaf Champions Cup por Cruz Azul en los octavos de final, de momento están fuera de liguilla, despidieron a Domenec Torrent y ahora, una de sus fichajes estrella fue separado del primer equipo por un acto de indisciplina: Anthony Martial.

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Según información del reportero Felipe Galindo, el ariete francés se habría negado a entrar de cambio en el compromiso entre La Pandilla y las Chivas del Guadalajara que se llevó a cabo en el Gigante de Acero en la pasada jornada del Torneo Clausura 2026. Cabe recordar que, el club de la Sultana del Norte iba perdiendo 0-3 y terminó acortando distancias en el tramo final del cotejo, de hecho tuvieron una pena máxima en tiempo agregado para poder sacar un punto, pero para su mala fortuna Raúl Rangel atajó el disparo de Uros Durdevic.

Registros de Martial en Rayados

A pesar del renombre con el que llegó el ex futbolusta del Manchester United al equipo mexicano, Martial solo ha anotado un gol en 20 partidos defendiendo la camiseta de La Pandilla. De hecho, el francés ha sido severamente criticado por los aficionados de Rayados por su pobre rendimiento en el equipo.

Cabe recordar que, Monterrey desembolsó un millón de euros en septiembre pasado por la carta del delantero europeo y parecía que era la solución al tema de goles. Lamentablemente para su causa, Martial no ha podido rendir como se esperaba y la Pandilla tuvo que ir nuevamente al mercado de fichajes por un 9; Uros Durdevic del Atlas.