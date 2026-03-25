¿Lo valoran o no? Esto es lo que dijo un seleccionado portugués sobre Paulinho

Paulinho se metió por la ventana a la convocatoria de la selección de Portugal para afrontar la fecha FIFA de marzo. El delantero del Toluca estará presente en el amistoso contra la Selección Mexicana que se llevará a cabo en el Estadio Banorte, producto de su gran rendimiento en la Liga BBVA MX. Después de 6 años ausente, el portugués representará a su país una vez más y sus compañeros opinan sobre su regreso.

Uno de ellos fue Mateus Fernandes, quien hoy juega para West Ham, pero fue compañero de Paulinho en el Sporting de Lisboa. El mediocampista de 21 años pasó por conferencia de prensa previo al juego contra México y recordó la etapa donde compartió vestidor con el goleador de Toluca entre los años 2021 y 2024.

Mateus Fernandes aplaude la convocatoria de Paulinho a Portugal|EFE

“Después de dejar el Sporting, no volví a hablar con él. Solía darme algunos golpes en los entrenamientos.... Demostró calidad en el Sporting, se fue a México y sigue demostrándola. Si estamos aquí, es porque tenemos calidad y él es otro jugador que nos ayudará”, fue lo que compartió Fernandes ante los medios de comunicación.

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Cabe destacar que Paulinho arrastra grandes números que justifican su convocatoria a la selección de Portugal. Teniendo en cuenta a partir del mes de enero de 2025, el futbolista del cuadro escarlata consiguió marcar 41 goles hasta el día de hoy. Dicha cifra lo posiciona a la altura de Cristiano Ronaldo a nivel clubes, quien también cuenta con la misma marca quitando sus goles con el equipo nacional.

|X: Toluca

¿Por qué Paulinho fue convocado a la selección de Portugal?

En un principio, Paulinho no había sido llamado por su entrenador, Roberto Martínez. Sin embargo, Rodrigo Mora y Rafael Leão tuvieron que abandonar la concentración por lesión, por lo que el ariete de los Diablos Rojos tomó uno de los lugares disponibles en la convocatoria. Ahora, será una opción para el ataque portugués de cara a los amistosos contra México y Estados Unidos.

El rendimiento de Paulinho con la selección de Portugal

A lo largo de toda su carrera, Paulinho solamente ha podido disputar 3 partidos con los colores de Portugal. Su debut fue el 11 de noviembre de 2020 cuando los lusos se enfrentaron a Andorra en un amistoso internacional. Aquel día, el goleador de 33 años marcó un doblete, sus únicos dos goles con el equipo nacional. Posteriormente, jugaría contra Francia y Croacia por UEFA Nations League, jugando 5 y 13 minutos respectivamente.

