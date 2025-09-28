¡ÚLTIMA HORA! Árbitro expulsa a pilar de Pumas en el Clásico Capitalino

Una edición más del Clásico Capitalino entre el Club América y los Pumas de la UNAM en la que se ve una tarjeta roja. El silbante César Ramos Palazuelos no se tentó el corazón para mandar a las regaderas temprano a Efraín Juárez tras una serie de reclamos en los últimos minutos del primer tiempo.

El estratega de Universidad Nacional subió de tono las quejas tras una falta a favor de las Águilas en la banda derecha y justamente Juárez creía que no había sido infracción. Ramos Palazuelos no dudó en mostrar la tarjeta roja y echó al estretega mexicano. Con ello, los Pumas no tendrán a su director técnico principal para toda la parte complementaria del Clásico Capitalino.

El tema de la disciplina

Cabe destacar que, el club del Pedregal ha tenido un serio problema de infracciones y tarjetas en el presente Torneo Clausura 2025. Tan solo a media semana, José Caicedo se fue expulsado por doble amarilla en el partido ante los Bravos de Juárez que se jugó a media semana en el Olímpico Benito Juárez.

De hecho, los Pumas son el equipo con más tarjetas amarillas recibidas en el presente semestre. El cuadro capitalino promedia 3.5 cartones preventivos en el Torneo Apertura 2025 y solo en tres juegos han recibido tres tarjetas amarillas o menos.

