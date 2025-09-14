ÚLTIMA HORA: Canelo Álvarez pierde vs Terence Crawford y deja sus campeonatos mundiales; resumen y resultado de la pelea round por round

En una noche que sacudió los cimientos del boxeo mundial, el estadounidense Terence “Bud” Crawford venció por decisión unánime al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez en el imponente Allegiant Stadium, arrebatándole los títulos de campeón indiscutido de peso supermediano (168 libras) y escribiendo una nueva página dorada en su legado.

La pelea que se celebró este sábado 13 de septiembre de 2025, ante más de 65 mil aficionados que abarrotaron el estadio en Las Vegas, puso en juego los cuatro cinturones más prestigiosos del boxeo: AMB, CMB, OMB y FIB. Canelo defendía su estatus como monarca absoluto, mientras que Crawford buscaba hacer historia.

Con una actuación táctica, precisa y dominante, Crawford se impuso en las tarjetas, neutralizando el poder de Canelo y mostrando una clase magistral de boxeo técnico y movilidad.

Terence Crawford mejora su marca a 42 victorias, 0 derrotas, convirtiéndose en el primer hombre en la historia en ser campeón indiscutido en tres divisiones distintas.

Saúl “Canelo” Álvarez suma su tercera derrota profesional y queda con 64 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

Terence Crawford no solo venció al ídolo mexicano, sino que se consagró como uno de los más grandes de todos los tiempos. ¿Habrá revancha? ¿Podrá Canelo recuperar su trono? El mundo del boxeo espera respuestas.

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: Round x Round

Round 1: Un round de estudio, pero fue Terence Crawford quien conectó buenos golpes sobre el cuerpo del Canelo.

Round 2: Otro round de calentamiento entre Canelo y Crawford. Pero Álvarez ha buscado con mayor insistencia conectar al cuerpo de Terence.

Round 3: Canelo muestra mayor iniciativa al ataque y ha conectado buenos rectos de derecha sobre el rostro de Crawford. Mejora la pelea en el estadio Allegiant.

REUTERS

Round 4: Terence Crawford reacciona y realiza una mayor combinación de golpes sobre el Canelo Álvarez, pero también respondió con certeros golpes al cuerpo.

Round 5: Canelo Álvarez tiene un mayor envío de golpes y busca tomar la iniciativa de las acciones. Terence Crawford busca mantener distancia del jalisciense.

Round 6: Terence Crawford prometió no correr por el ring, pero en este round se le vio por todos lados del cuadrilátero. El norteamericano busca desesperar al Canelo, quien lleva el control de la pelea.

REUTERS

Round 7: Canelo Álvarez se mantiene en el centro del ring, mientras Crawford va de una esquina a otra alrededor del cuadrilátero.

Round 8: Canelo no puede impactar con fuerza en el cuerpo de Terence Crawford y es el estadounidense es quien ha conectado en mayor número de ocasiones .

REUTERS

Round 9: Se presentó un cabezazo accidental del Canelo Álvarez, pero sin consecuencias. Canelo conectó buenas combinaciones en los brazos de Crawford.

Round 10: Terence Crawford ejecuta buenas combinaciones de jabs para mantener distancia al Canelo , quien se le ve sereno a pesar de que el estadounidense ha impactado un mayor número de de golpes.

Round 11:Crawfordse ha mostrado mejor forma con buenos rectos de derecha, jabs precisos. También se ha dedicado a correr, pero sus golpes han impactado sobre el Canelo Álvarez.

Round 12: Terence Crawford, se le vio con mucha más fuerza, más preciso en sus golpes mientras que Canelo no pudo derrumbar la defensa del estadounidense.

