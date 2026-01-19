ÚLTIMA HORA: Canterano del Chelsea llega por una millonada al Manchester City

Se acabó la novela, Marc Guéhi es nuevo futbolista del Manchester City. El club dirigido por Pep Guardiola le ganó a clubes de élite el fichaje del central británico y con ello, da un golpe en el mercado invernal. Hace unos días, los citizens desembolsaron casi 75 millones de euros por hacerse de los servicios de Antoine Semenyo procedente del Bournemouth y hoy, completaron los 25 para llegar a los 100 mde en pleno inicio de enero.

A través de sus redes sociales oficiales, el club de Manchester le dio la bienvenida a su nuevo zaguero procedente del Crystal Palace y los elogios de Guardiola no tardaron en llegar: ''Es un gran central que juega con su selección. Personalmente, tengo que agradecer al club por haberlo fichado porque viene con la edad perfecta para jugar durante varios años. Puede hacerlo por la derecha o por la izquierda. Y también darle las gracias a él, porque sabíamos que lo pretendían muchos clubes pero nos escogió a nosotros, y ahora nos ayudará con los problemas que tenemos en defensa durante los próximos meses.'', comentó el director técnico ibérico.

Un canterano que dejó escapar el Chelsea

Posiblemente las juveniles del cuadro londinense son de las mejores en todo el fubol europeo, pero algo pasa para llevar ese talento al primer equipo y no desembolsar cantidades millonarias por algo que está en casa. Ese fue el caso de Guéhi, el central de 23 años ingresó a la sub-18 blue en 2016 después de completar su formación en Cobham y pasó por todas las categorías (sub-21, sub-23 y primer equipo).

Lamentablemente para su causa, no convenció y fue cedido al Swansea City en busca de minutos y posteriormente fue vendido en 21 mde al Crystal Palace en 2021. Con dicho equipo, no solo encontró regularidad, se convirtió en el jugador más importante en el esquema de Oliver Glasner y ganó una Community Shield contra todo pronóstico.

Ahora, Chelsea tendrá que ver a uno de los 'suyos' en un club que pelea la parte alta de la Premier League, la UEFA Champions League y los torneos cooperos, mientras que ellos buscan sus estrellas lejos de su trainning center.