En medio de su crisis, Chicharito es ELOGIADO por LEYENDA del futbol Mundial: “Es mi favorito”

Javier Chicharito Hernández recibió un mensaje que debería de motivarlo, pese al penoso momento que atraviesa en el ocaso de su carrera, todo esto a dos días del Sorteo del Mundial 2026.

Javier ‘Chicharito’ Hernández
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
A dos días de que se celebre el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la figura Rio Ferdinand se presentó en las instalaciones del Kennedy Center en Washington, en donde reconoció la historia de México en el futbol, recordó a Hugo Sánchez y no dudó en hablar sobre Javier Chicharito Hernández , su ex compañero en el Manchester United.

Ferdinand participó en un evento este miércoles y se anunció que será también parte del magno evento de este viernes que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete a las 10:45 de la mañana en donde se conocerá el futuro de 42 selecciones, incluida la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Cuestionado en un breve momento de Ferdinand con los medios de comunicación, se le preguntó sobre su opinión sobre México como organizar de un tercer Mundial y envío un mensajer a las aficionados mexicanos cuando falta casi medio año para que ruede el balón en el Estadio Ciudad de México.

Ahí fue donde Ferdinand habló sobre Chicharito, acotando que él es su favorito entre los futbolistas mexicanos y a quien se ha referido en otros momento luego de haber jugado juntos, como cuando explicó que Manchester cometió un grave error al vender a Javier Hernández por las grandes condiciones que tenía, por allá del 2010 al 2015, cuando militó con los Red Devils.

RÍO FERDINAND reconoce la historia de México en el futbol y su papel como organizador

¿Qué piensas sobre el anfitrión mexicano en la Copa del Mundo?

"Sí, lo estoy esperando con ansias. Quiero ir a un partido allí. Creo que México tiene una gran historia con el fútbol, una gran historia con la Copa del Mundo"

"El primer jugador que conocí de México, hace muchos años, Hugo Sánchez, cuando jugaba en el Real Madrid y hacía chilenas todo el tiempo, y luego mi favorito, el Chicharito, así que tengo una conexión con el país desde ese aspecto, pero siempre miro a México e inmediatamente pienso en fútbol, así que estoy seguro de que van a montar un gran espectáculo"

¿Algún mensaje para los aficionados mexicanos?

"Disfrútenlo. Hagan algo de ruido, hagan mucho ruido y apoyen a su equipo, hombre. Buena suerte"

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

