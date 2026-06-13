ÚLTIMA HORA: Chivas DESPIDE a su guardameta y llegaría al America para el Apertura 2026

Chivas hizo oficial la salida de su guardameta, mediante un comuncado en redes sociales, donde informó que se buscó la renovación, pero la estrella de la cantera necesita nuevos aires.

Es oficial el movimiento que sacude el mercado de transferencias en la Liga BBVA MX Femenil, Celeste Espino no continuará defendiendo el arco de Chivas Femenil. A pesar de que la directiva rojiblanca buscó extender su contrato, la guardameta tomó la decisión de no renovar para explorar nuevos horizontes en su carrera.

Formada desde sus inicios en la Cantera Rojiblanca, Espino custodió la portería del Rebaño Sagrado durante 7 años. En un total de 74 partidos jugados, su etapa más importante llegó en 2022, cuando fue pieza clave en el equipo que conquistó el doblete (Torneo Clausura 2022 y Campeón de Campeones AP21-CL22), actuaciones que la llevaron a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, tanto en categorías menores como en la Mayor.

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América, su próximo destino

De acuerdo a los últimos reportes, el futuro de la talentosa portera mexicana seguirá estando en la cima de la Liga BBVA MX Femenil, pero ahora vistiendo los colores del acérrimo rival.

Tras la reciente salida de Sandra Paños, las actuales campeonas del circuito, las Águilas del América, necesitan un refuerzo de garantía bajo los tres postes en busca del bicampeonato.

De concretarse, este traspaso directo entre las dos instituciones más grandes de México se convertiría en uno de los movimientos más mediáticos de la temporada, marcando un nuevo y desafiante capítulo en la prometedora carrera de Celeste Espino.

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