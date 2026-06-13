Las 10 coincidencias que señalan que España será campeón del Mundial 2026

El mundo del futbol está plagado de misticismo y patrones que los aficionados adoran analizar, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, la Selección Española es la gran favorita para alzar el trofeo. El motivo es una serie de asombrosas similitudes con el año 2010, fecha en que 'La Roja' bordó su primera estrella en el pecho. Las 10 coincidencias definitivas que apuntan a un nuevo campeonato mundial para España:



El mismo partido inaugural : El Mundial arrancó un 11 de junio con exactamente el mismo duelo que en 2010: la Selección Mexicana enfrentando a Sudáfrica.

: El Mundial arrancó un 11 de junio con exactamente el mismo duelo que en 2010: la Selección Mexicana enfrentando a Sudáfrica. Base blaugrana: La convocatoria de la selección cuenta con la presencia de 8 jugadores del FC Barcelona , replicando la fórmula de aquella generación dorada.

La convocatoria de la selección cuenta con la presencia de 8 jugadores del , replicando la fórmula de aquella generación dorada. Dominio culé en España : El Barcelona llega a la cita mundialista tras haberse coronado campeón tanto de LaLiga como de la Supercopa de España durante la temporada 2025/2026.

: El Barcelona llega a la cita mundialista tras haberse coronado campeón tanto de LaLiga como de la Supercopa de España durante la temporada 2025/2026. Reyes de Europa : España aterriza en la justa mundialista siendo el vigente monarca de la Eurocopa , idéntico al escenario de 2010 tras su victoria en 2008.

: España aterriza en la justa mundialista siendo el vigente monarca de la , idéntico al escenario de 2010 tras su victoria en 2008. Regreso al banquillo merengue : José Mourinho es anunciado nuevamente como director técnico del Real Madrid.

: es anunciado nuevamente como director técnico del Real Madrid. La voz del Mundial : Shakira vuelve a ser la encargada de interpretar el himno oficial de la Copa del Mundo, reviviendo el espíritu del 'Waka Waka'.

: vuelve a ser la encargada de interpretar el himno oficial de la Copa del Mundo, reviviendo el espíritu del 'Waka Waka'. Sequía blanca : El Real Madrid llega al torneo internacional tras haber firmado una temporada sin levantar ningún título y sin selecionados en España.

: El llega al torneo internacional tras haber firmado una temporada sin levantar ningún título y sin selecionados en España. El 'Loco' en el camino : Marcelo Bielsa vuelve a cruzarse con España en la fase de grupos como director técnico, esta vez al mando de Uruguay.

: vuelve a cruzarse con España en la fase de grupos como director técnico, esta vez al mando de Uruguay. De scalabro colchonero : El Atlético de Madrid llega a la justa mundialista tras haber perdido la final de la Copa del Rey.

: El llega a la justa mundialista tras haber perdido la final de la Copa del Rey. El destino en el Grupo H: Al igual que en Sudáfrica 2010, la selección española arranca su aventura mundialista sembrada en el Grupo H.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá la inauguración el Mundial 2026 en Estados Unidos, previo al partido vs Paraguay hoy viernes 12 de junio

¿Cuándo es el debut mundialista de España en el Mundial de 2026?

Cualquier aficionado recuerda que la "ruta fatal" en el Mundial de 2010 comenzó con un sorpresivo y amargo tropiezo ante Suiza por la mínima diferencia.

Sin embargo, aquella derrota en su debut sirvió como la chispa perfecta para no volver a conceder tregua y terminar levantando el trofeo más codiciado del planeta.

En esta ocasión, con todas las coincidencias alineadas a su favor, España buscará empezar con autoridad y evitar fantasmas del pasado en su tan esperado debut mundialista de 2026.



Rival: Selección de Cabo Verde

Fecha: Lunes 15 de junio de 2026

Hora: 10:00 am (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Atlanta

Fase: Jornada 1 del Grupo H Mundial 2026

Te puede interesar: España en el Mundial 2026: Juegos, ausencias, figuras a seguir y posible XI