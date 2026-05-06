ÚLTIMA HORA: Chivas rompe acuerdo y pide a sus seleccionados reportar para la vuelta de Cuartos de Final

El presidente y dueño de Chivas, Amaury Vergara ha agitado las redes sociales la madrugada de este miércoles, al informar que los 5 seleccionados que ya había dado para integrar la concentración extendida de la Selección Mexicana, tendrán que reportar en próximas horas, en reacción al acuerdo que de acuerdo a sus palabras "no se respetó".

Desde hace semanas se había dado a conocer que el cuadro azteca que encabeza Javier Aguirre tendría una concentración con jugadores de Liga MX, la cual comenzaría el 6 de mayo; ese campamento también contemplaba que todos los jugadores convocados y que se ausentarían de la Liguilla, tendrían su lugar asegurado en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, lo que parecía ser un acuerdo justo.

Chivas, con un gran semestre y teniendo solamente a mexicanos fue en cierto modo el equipo más afectado pues cedió a Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando Hormiga González, Raúl Tala Rangel y Roberto Alvarado. Pero ahora todo ha tomado otro giro.

Chivas pide retorno de seleccionados para enfrentar a Tigres

Pero ha ocurrido un tema que ha generado controversia, y es que Toluca que también tiene como seleccionados a Alexis Vega y Jesús Gallardo no han dejado a su equipo para la instancia de Semifinal ante LAFC en la Concacaf Champions Cup que se disputa este 6 de mayo, por lo que no reportarán este miércoles con la Selección

Eso es lo que ha ocasionado un disgusto en Chivas, que recalca que ante la falta de respeto en los acuerdos, ha pedido que los cinco selecciones regresen con carácter de urgencia al campamento, pues tienen un partido de vuelta en próximos días ante Tigres en el que buscan darle la vuelta al 3-1 del juego de ida de Cuartos de Final.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

El mensaje de Amaury Vergara que agita las redes, pidiendo el regeso de sus seleccionados

Amaury ha levantado la voz recordando que los acuerdos no se han respetado por todas las partes, en tanto que también ha pedido que sus jugadores reporten. No se conocen los alcances de este mensaje, si Chivas solo los recuperará para este partido o si piensan en el caso de avanzar a Semifinales, seguir con sus jugadores hasta donde el equipo pueda llegar en la Liguilla.

Lo que parece un hecho es que el miércoles con la Selección habrá siete ausencias, cinco de Chivas y dos de Toluca y eventualmente Cruz Azul podría reaccionar con Erik Lira o América con Israel Reyes o bien los Pumas con 'Memote' Martínez.