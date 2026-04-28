OFICIAL: Los convocados de la Liga BBVA MX que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México

Se ha revelado la lista de jugadores de la Liga MX que han sido convocados por el entrenador Javier Aguirre apoyado de su auxiliar, Rafael Márquez y que forman parte de la lista de futbolistas que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; este grupo de jugadores deberán de reportar el 6 de mayo en una concentración extendida.

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Con mucha expectativa se reveló este listado que está conformado por 20 jugadores de la Liga local, donde 12 son los que se ausentarán de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX para poder entrar en este periodo de trabajo enfocado en apuntalar el equipo que debutará el 11 de junio ante Sudáfrica en el arranque del Mundial en el Estadio Ciudad de México.

A este número de fubolistas anunciado por la Selección Mexicana, se le sumarán los que están en Europa, y tentativamente en Arabia en el caso de Julián Quiñones y posiblemente Berterame que está en la MLS con el Inter Miami.

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Considerando la lista de futbolistas de Liga MX y los que militan en otras Ligas, deberán sumar 26 elementos que se conocerán en definitiva el 1 de junio, luego del amistoso en contra del representativo de Australia para así tener todo el grupo y amalgamar este grupo.

Como se había adelantado, los jugadores de Liga MX que en este caso jugarían Liguilla del Clausura 2026, tienen un lugar asegurado en el Mundial y no existirá alguno que se quede sin Liguilla y sin Mundial, por lo que están virtualmente en el certamen mundialista.

Javier Aguirre head coach of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Belgium (Belgica) at Soldier Field Stadium, on March 31, 2026 in Chicago Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

ESTA ES LA LISTA DE CONVOCADOS DE LIGA MX QUE VAN AL MUNDIAL DEL 2026

1.- Raúl Rangel - Chivas

2.- Carlos Acevedo - Santos Laguna

3.- Oscar García - León *

4.- Luis Rey - Puebla *

5.- Israel Reyes - América

6.- Eduardo Aguila - Atlético San Luis *

7.- Jesús González - Tijuana *

8.- Denzell García - Juárez *

9.- Jesús Gallardo - Toluca

10.- Luis Romo - Chivas

11.- Erik Lira - Cruz Azul

12.- Brian Gutiérrez - Chivas

13.- Iker Fimbres - Rayados*

14.- Gilberto Mora - Tijuana

15.- Jairo Torres - Juárez *

16.- Roberto Alvarado - Guadalajara

17.- Kevin Castañeda - Tijuana *

18.- Alexis Vega - Toluca

19.- Guillermo Martínez - Pumas

20.- Armando González - Guadalajara

* Ocho jugadores con seguimiento hacia el siguiente ciclo mundialista para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los partidos de preparación antes del Mundial.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Las sorpresas en la convocatoria de la Selección Mexicana, con jugadores de Liga MX

Destaca que en esta lista no entró Charly Rodríguez, jugador del Cruz Azul que parecía tener un lugar, pero en la competencia en esta recta final fue superado y no logró el mediocampista ir a segundo Mundial ahora en México, Canadá y Estados Unidos.

Su ausencia generó polémica pues hay quienes apoyaban su participación en esta Copa Mundial de la FIFA y hay quienes califican de acertada la decisión.

Llama también la atención aunque esa se justifica mucho más, la ausencia se Marcel Ruiz quien hace mes y medio se lastimó los ligamentos en la rodilla derecha y al no ser una ruptura total y poder seguir adelante de manera momentánea con un fortalecimiento se generó una expectativa de poder jugar el Mundial.

Tuvo minutos con Toluca y se apreciaba que no estaba en su 100 por ciento por lo que Aguirre no lo integró con lo que podría operarse a la brevedad sabiéndose fuera de la lista o intentar competir en la Liguilla.