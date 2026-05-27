ÚLTIMA HORA: Cruz Azul firmó a su nuevo director técnico

Los aficionados de la Máquina Celeste de la Cruz Azul pueden estar tranquilos; tienen director técnico para los siguientes dos años. Joel Huiqui habría firmado su nuevo vínculo con el club de La Noria tras conseguir el campeonato en el Torneo Clausura 2026 al vencer a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario.

Víctor Velázquez; Presidente del Consejo de Administración de Cruz Azul había sido contundente con el estratega mexicano, si era campeón se quedaba a cargo del primer equipo y así fue. Huiqui extendió su vínculo con la Máquina Celeste por cuatro torneos más y tiene plena confianza de toda la directiva tras lo hecho en la liguilla del futbol mexicano.

Cabe destacar que, al ex futbolista solo le tomó siete partidos obtener el título de la Liga MX. Venció a Necaxa en la última jornada de la fase regular, derrotó al Atlas en la serie de cuartos de final, dio cuenta de las Chivas en las semifinales e hizo lo propio con Universidad Nacional en la serie por el título.

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