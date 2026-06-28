ÚLTIMA HORA: Cruz Azul sufre SENSIBLE baja para el Apertura 2026

Cruz Azul, mediante un comunicado en sus redes sociales, informó una mala noticia para el conjunto dirigido por Joel Huiqui. En plena etapa de pretemporada, el equipo celeste perderá a uno de sus jugadores por los próximos meses.

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El reporte médico oficial confirmó que Amaury Morales sufrió una rotura en el ligamento cruzado anterior (LCA) de la rodilla derecha. Esta grave lesión se produjo durante la sesión de entrenamiento del día de ayer en las instalaciones de La Noria.

Actualmente, el jugador y el equipo médico del club ya se encuentran analizando las mejores alternativas para llevar a cabo su tratamiento. Como es habitual en este tipo de lesiones, la institución no dio un tiempo exacto de baja, aclarando que su regreso a las canchas dependerá totalmente de la evolución que muestre en su rehabilitación.

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Para cerrar el anuncio, la familia de Cruz Azul aprovechó para enviar un mensaje de aliento al futbolista. Directivos, cuerpo técnico, jugadores y staff expresaron su total apoyo con la confianza de que tendrá una exitosa recuperación para superar este difícil momento.

Sin duda, representa un duro golpe para las aspiraciones de La Máquina en este semestre, donde disputarán la Leagues Cup, el Campeón de Campeones y buscarán defender su corona en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.