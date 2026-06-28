Estadio de México es catalogado como el más hermoso de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por los aficionados

Sin lugar a dudas la organización de un torneo de gran importancia como puede ser la Copa Mundial de la FIFA 2026™ requiere del cumplimiento de varios requisitos como por ejemplo el contar con estadios de primera categoría para albergar algunos encuentros de la competición. ¿Cuál es el recinto más hermoso que tiene el certamen y está ubicado en México?

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Se trata nada más y nada menos del Estadio Monterrey, espacio que en el presente evento internacional fue el epicentro de un total de cuatro encuentros (tres de la Fase de Grupos y uno de los 16avos de Final).

Su fama se incrementó luego de la viralización de una fotografía tomada durante el juego entre Sudáfrica y Corea del Sur. En dicho compromiso, la imagen fue catalogada como perfecta e incluso algunos fanáticos consideraron que la misma hubiese sido elaborada con alguna herramienta de Inteligencia Artificial.

Estadio Monterrey

En X, varios asistentes elogiaron la estructura del conocido Gigante de Acero, espacio que se convirtió en tendencia debido a su imponente edificación. Además, los encargados de realizar la transmisión de dicho compromiso, también contribuyeron en la difusión de un paisaje muy agradable en donde se puede apreciar una hermosa montaña.

¿Cuál será el encuentro de 16avos de Final que se disputará en el Estadio Monterrey?

De acuerdo a información publicada en el sitio oficial de la FIFA, el último encuentro que albergará este recinto deportivo será el enfrentamiento entre Marruecos y Países Bajos.

Dicho emparejamiento se va a estar realizando el próximo lunes 29 de junio en una cita que se llevará a cabo a partir de las 19.00 (horario local).

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En las últimas semanas, los directivos de TV Azteca confirmaron que el canal se encargará de la transmisión de algunos partidos del campeonato EN VIVO Y GRATIS.

De esta manera varios aficionados del territorio nacional van a estar disfrutando de las incidencias del encuentro que tendrá la Selección Mexicana ante Ecuador y además algunos choques representativos del certamen.