ÚLTIMA HORA: Cruz Azul va por campeón del futbol argentino

La Máquina Celeste va por todo el siguiente semestre y ello se ve en sus aspiraciones en el mercado invernal de trasnferencias. Edwin Cetré es el nombre que ha sonado desde Argentina para llegar a la Máquina Celeste de la Cruz Azul para el Torneo Clausura 2026. El ofensivo colombiano acaba de ser campeón con Estudiantes de la Plata en el futbol de aquel país.

Reportes de medios sudamericanos ubican al ex jugador de Santos Laguna en las opciones de Cruz Azul para llegar el siguiente año. Cabe recordar que, Cetré fue pieza fundamental en el esquema del club rojiblanco para una temporada de ensueño y el colombiano podría tomar una nueva oportunidad en un futbol que no desconoce. De momento, tiene vínculo hasta diciembre de 2026 con el club argentino, pero una buena oferta podría hacer que cambié de aires antes de lo esperado.

Su paso en la Liga MX

En el año 2017 llegó a las juveniles de Santos Laguna y casi 24 meses después dejó a los Guerreros antes de poder debutar en el primer equipo. Un semestre se quedó sin equipo y parecía que su carrera como futbolista profesional no iba a continuar hasta que llegó Junior de Barranquilla en 2019.

Independiente de Medellín se hizo de sus servicios en 2023 y tras sus buenas actuaciones dio el paso al futbol de la Argentina con Estudiantes de la Plata. Actualmente, el colombiano es pilar en dicho conjunto y su valor ronda los tres millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

Finalmente, si Cruz Azul quiere a Cetré tendrá que dar un giro en las plazas de jugadores extranjeros en su plantilla. Mateusz Bogusz podría ser el 'sacrificado' para que llegué el colombiano a la Noria.