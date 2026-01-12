ÚLTIMA HORA: El delantero mexicano que llegaría desde Argentina para reforzar a club de la Liga MX

Luca Martínez Dupuy sería el nuevo delantero de los Bravos de Juárez para el Torneo Clausura 2026. El delantero mexico-argentino llegaría en calidad de préstamo con opción de compra desde la Liga de Argentina, específicamente de Godoy Cruz. El ariete de 24 años nació en San Luis Potosí, pero toda su carrera como futbolista profesional la hizo en el país sudamericano.

De acuerdo a información del periodista Nahuel Ferreira, el conjunto dirigido por Pedro Caixinha tiene muy avanzadas las negociaciones con el futbolista para llevarlo a sus filas en este presente torneo. La misma fuente señala que Martínez Dupuy si quiere venir al futbol mexicano y el tema sería acordar lo económico con Godoy Cruz. Se habla de que el mexicano vendría por un año en calidad de préstamo, con opción a compra y con una división de sueldo entre ambos clubes.

Trayecto en Selección Mexicana

El canterano de Rosario Central ha estado en la sub-20, sub-21 y sub-23 de nuestro combinado nacional y ha comentado en distintas ocasiones que le gustaría representar a México en el cuadro mayor. Martínez Dupuy es hijo de Nahuel Martínez, argentino que jugó entre 1999 y 2004 en México con clubes como Tigrillos, Real San Luis y Mexiquense.

Finalmente, Martínez Dupuy está valuado en 400 mil euros por el portal especializado Transfermarkt y su mejor valor en 2024 cuando llegó a estar en un millón 200 mil euros aún militando en Rosario Central.