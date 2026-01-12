Volvió a la Liga BBVA MX después de 5 años, tenía todo para ganar y pasó algo terrible

La Liga BBVA MX –que tiene una regla particular– fue testigo del regreso de un futbolista que estuvo 5 años fuera de la máxima categoría del futbol mexicano. Finalmente en este Clausura 2026, el jugador formado en Chivas y con pasado en Pachuca tuvo el retorno que tanto anhelaba. No obstante, no fue como lo soñaba ya que pasó algo terrible: su club perdió.

Resulta que en esta Jornada 1 del Clausura 2026 se produjo el regreso de Benjamín Galindo Jr. a la Liga BBVA MX después de 5 años y varios días fuera de la Primera División. El defensa central jugó los 90 minutos en el partido que Atlético San Luis perdió contra Tigres de la UANL, equipo que tiene un amuleto de la suerte desde hace un buen tiempo.

Atlético de San Luis perdió ante Tigres

Benjamín Galindo estuvo 5 años fuera de la Liga BBVA MX

Aunque fue canterano de Chivas de Guadalajara y tuvo un paso interesante en Pachuca, Benjamín Galindo estuvo 5 temporadas jugando en la Liga Expansión MX, la segunda división del futbol mexicano. El defensa que hoy tiene 26 años se encontraba jugando en el Cancún FC de la segunda categoría de México. Tras tomar experiencia, San Luis lo buscó.

La carrera de Benjamín Galindo comenzó en las Fuerzas Básicas de Santos Laguna, y luego estuvo varios años en las divisiones menores de las Chivas de Guadalajara, con un pequeño préstamo en el medio al Reno FC de los Estados Unidos. También pasó por el Pachuca, hasta que fue transferido a Cancún FC de la Liga Expansión en enero de 2021.

Benjamín Galindo reaparece en Liga MX después de cinco años y 65 días. pic.twitter.com/Fr2U8N6Nco — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) January 12, 2026

Los números de Benjamín Galindo en Primera División

De acuerdo a los datos proporcionados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, los números de Benjamín Galindo en Primera División son los que se muestran a continuación: