ÚLTIMA HORA: Dos jugadores de la Selección Mexicana ‘abandonarían’ la concentración para disputar este partido

El Deportivo Toluca podrá tener a dos de sus pilares para un partido vital en el presente semestre. Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron solicitados por el cuadro mexiquense para 'abandonar' la concentración de la Selección Mexicana y enfilarse en la concentración de su equipo previo al duelo contra Los Angeles Football Club en partido de vuelta correspondiente a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

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Diversas fuentes señalan que, a pedido expreso de Antonio Mohamed, tanto el extremo ofensivo como el lateral volante estarán disponibles en la convocatoria del Deportivo Toluca y será decisión del famoso 'Turco' si los utiliza como titulares, le da un tiempo, los mete algunos minutos o no los requiere. Cabe recordar que, el bicampeón del futbol mexicano va perdiendo en el global 2-1, por lo que tiene que ganar por dos goles o derrotar por 1-0 al cuadro californiano. Cualquier empate le da el pase a la final al LAFC y destacar que, existe la regla de gol visitante, un 3-2, 4-3 0 5-4 a favor de los mexiquenses también le da el pase al equipo d ela MLS. Solo el 2-1 a favor del Toluca manda el partido a tiempos extra.

Cobertura por TV Azteca Deportes

Recuerda que podrás seguir EN VIVO y GRATIS los resultados de los partidos de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup por la App de TV Azteca Deportes o la página de aztecadeportes.com. En un lado de la llave, los Tigres de la UANL lo ganan en el global 1-0 ante el Nashville y buscarán sentenciar la eliminatoria en el 'Volcán' y en el otro sector, Toluca y LAFC se disputarán un boleto para el gran partido.