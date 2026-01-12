ÚLTIMA HORA: El mensaje de Kylian Mbappé a Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid

La derrota ante el Futbol Club Barcelona en la final de la Supercopa de España cobró su primera víctima; Xabi Alonso. El Real Madrid hizo oficial la salida del director técnico español tras el descalabro y será un viejo conocido del club merengue quien tome al primer equipo en este mes de enero . Tras la dura noticia a la interna, Kylian Mbappé fue uno de los primeros en reaccionar a través de sus redes sociales personales.

Con un historia de Instagram en la que posteó una foto, el ariete francés agradeció lo vivido con Alonso: ''Ha sido un tiempo corto, pero fue un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme la confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador con las ideas claras y un gran conocimiento del fútbol. ¡Mucha suerte en tu próxima etapa!'', destacó el ex jugador del Paris Saint Germain.

Arda Guler también alzó la voz

Por otro lado, el volante turco reconoció todo lo que evolucionó bajo el mando del ex estratega del Bayer Leverkusen: ''Sr. Xabi Alonso, gracias por creer y confiar en mí desde el primer día. Cada conversación, cada detalle, cada exigencia me ayudó a forjar mi juego y a alcanzar un nivel superior. Estoy realmente agradecido por todo lo que me ha aportado. Su fe en mí me ha convertido en un mejor jugador. Les deseo a usted y a su equipo mucho éxito en lo que viene. Su influencia siempre me acompañará.'', escribió el futbolista que se formó en el Fenerbahce.

El miércoles 14 de enero será el próximo partido que tendrá el Real Madrid y será en los octavos de final de la Copa del Rey en la cancha del Albacete. En el papel, los merengues parten como amplios favoritos, pero un mal resultado agravaría aún más la crisis que vive el club ibérico actualmente.