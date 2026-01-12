OFICIAL: Real Madrid anuncia a su NUEVO DT y reemplazo de Xabi Alonso

El Real Madrid anunció el despido de Xabi Alonso como su Director Técnico este lunes 12 de enero y momentos después, comunicó que el también exjugador Álvaro Arbeloa será el nuevo entrenador del primer equipo, al parecer, por lo que resta de la temporada en donde los merengues aún luchan en torneos como la Copa Del Rey, LaLiga y la UEFA Champions League.

"El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", informó el conjunto merengue a través de sus redes sociales oficiales a menos de 24 horas de haber perdido nuevamente la final de la Supercopa de España a manos del Barcelona .

Comunicado Oficial: Álvaro Arbeloa. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 12, 2026

¿Quién es Álvaro Arbeloa y qué ha ganado en el mundo del futbol?

Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del primer equipo del Real Madrid desarrolló toda su carrera como DT en las filiales del conunto merengue desde el 2020, en donde dirigió al Infantil A y Juvenil A en donde ganó la Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones.

Cabe mencionar que como jugador, Álvaro Arbeloa vivió las mejores épocas en la historia de la Selección de España, en donde ganó la Copa Mundial de la FIFA en Sudáfrica 2010, además de las Eurocopas 2008 y 2012, representando en 56 ocasiones a La Roja.

A nivel del clubes con el Real Madrid ganó 1 Liga, 2 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, 2 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes.