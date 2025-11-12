ÚLTIMA HORA: Equipo destituye a su entrenador previo al Play In del Apertura 2025

Adiós a la etapa de Hernán Cristante en el Puebla, el conjunto poblano informó a través de sus redes sociales que su relación con el director técnico argentino finalizó. Con ello, la Franja y su directiva estarán en busca de nuesvo timonel en plena fecha FIFA, play-in y liguilla del Torneo Apertura 2025.

Te puede interesar: Nicolás Larcamón no descansa y recibiría otra malísima noticia de este jugador de cara a la Liguilla

''El Club Puebla informa que Hernán Cristante ha dejado de ser el director técnico de nuestro primer equipo varonil. Extendemos un profundo agradecimiento a Hernán y a todo su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su etapa.'', menciona parte del escrito. Cabe destacar que, Puebla sumó 12 unidades en el aún presente Torneo Apertura 2025 y se quedó a nueve unidades de zona de play-in.

https://x.com/ClubPueblaMX/status/1988721492708704585?s=20

Cerró con triunfo

Cabe destacar que, Cristante y su cuerpo técnico conformado por Joaquín Velázquez (Auxiliar), Marco Capetillo (Auxiliar) y Mariano Filippi (preparador físico) llegaron en la jornada 6 del presente certamen en sustitución de Pablo Guede. Dos partidos ganados, tres empates y siete derrotas fueron los números del sudamericano al frente de la Franja, destacando el triunfo en la jornada 17 en la cancha del León y el empate a cuatro goles en la frontera frente a los Bravos de Juárez.

Finalmente, el conjunto poblano informará en los siguientes días quién tomará las riendas del primer equipo varonil para encarar el Torneo Clausura 2026 y pasar página lo más rápido posible tras un torneo sin fase final.