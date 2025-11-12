Nicolás Larcamón no descansa y recibiría otra malísima noticia de este jugador de cara a la Liguilla

Las malas noticias siguen llegando para Cruz Azul, que ya decidió si fichar o no un portero tras la lesión de Kevin Mier. Si, además de la fractura de tibia de su guardametas titular, ahora el entrenador Nicolás Larcamón deberá lidiar con la ausencia de un arquero suplente. Pero, ¿Cómo es eso y por qué recién ahora trascendió?

La derrota 3-2 contra Pumas en el Estadio Cuauhtémoc tuvo muchos daños colaterales. Además de perder a Kevin Mier –cuya imagen de su pierna es escalofriante tras la patada de Coco Carrasquilla– , ahora se supo que no hay portero suplente para Andrés Gudiño, quien se encargará de defender la portería de La Máquina por los próximos 3 meses.

Club de Futbol Cruz Azul Nicolás Larcamón se negó a darle 2 días de descanso a sus jugadores pese a haberle ganado al campeón Toluca

Nicolás Larcamón no tiene portero suplente en Cruz Azul

A la durísima fractura de tibia del arquero colombiano de 25 años se le suma un nuevo problema a Nicolás Larcamón: el tercer portero (ahora con necesidad de que sea suplente) Emmanuel Ochoa también está lesionado. De hecho, este joven no ataja desde el Mundial Sub-20 que disputó con la Selección Nacional.

TE PUEDE INTERESAR:



El nacido en Salinas, California, Estados Unidos; y nacionalizado mexicano también presenta problemas físicos y no llegaría para los cuartos de final de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Su lugar, entonces, lo ocuparía el Sub-21 Bruno Salgado.

¿Por qué Cruz Azul no ha fichado a un portero para la tranquilidad de Nicolás Larcamón?

La decisión de la directiva de Cruz Azul tiene que ver con que el mercado de fichajes está cerrado, por lo que cualquier incorporación podría llegar recién para 2026, por lo que tendrían que afrontar los playoffs y la Copa Intercontinental con el mismo plantel que hasta ahora.

Del mismo modo, según lo que trascendió hasta ahora y lo que dejó ver Cruz Azul, Kevin Mier sufrió la fractura de la tibia de su pierna derecha; y, aunque la imagen es escalofriante, eso lleva 3 meses de recuperación. Por todo esto, Larcamón y la directiva confían en el portero colombiano; y en Gudiño para 2025. El banco de relevos, sin embargo, causa preocupación.

