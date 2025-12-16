ÚLTIMA HORA: Equipo élite anuncia a MEXICANO como refuerzo ESTRELLA para el 2026

Abraham Ancer estrenará nuevo equipo en el LIV Golf, el jugador mexicano es flamante refuerzo del Torque GC y dejará a Fireballs en la próxima temporada. Joaquin Niemann; capitán del equipo latinoamericano le dio la bienvenida y Ancer será compañero de su compatriota Carlos Ortíz, del mencionado Niemann y del colombiano Sebastián Muñoz.

¡Abraham Ancer cambia de aires! 👀



El mexicano se suma a Torque GC en LIV Golf, equipo donde ya juega Carlos Ortiz 🇲🇽⛳️#AztecaGolf pic.twitter.com/2p3EZCob2X — TV Azteca Golf (@TVAztecaGolf) December 16, 2025

A través de un comunicado oficial por parte de LIV se dio a conocer la noticia y Ancer dio sus impresiones: ''Estaré eternamente agradecido por esa etapa de mi carrera y les deseo lo mejor para 2026 y en adelante. Unirme a Torque GC es un paso emocionante, tanto a nivel personal como profesional. Competir en un equipo 100% latino junto a amigos cercanos, a quienes admiro tanto dentro como fuera del campo de golf, añade una conexión y un propósito que estoy deseando compartir.'', mencionó el ganador en Hong Kong la pasada temporada.

Ilusionado con su fichaje

Por su parte, Niemann se dijo feliz con su nueva incorporación y traer a un jugador top a sus filas. “Abraham es un ganador probado y un competidor feroz, y nos enorgullece darle la bienvenida a Torque GC. Como equipo íntegramente latinoamericano, jugamos con orgullo, deber y propósito compartidos, y Abraham lo representa. Su llegada nos fortalece y profundiza el vínculo que impulsa todo lo que hacemos”., finalizó el andino.

En redes sociales, los internautas se mostraron sorprendidos con la nueva incorporación de Torque GC y reiteraron que el equipo será el conjunto a vencer en la próxima temporada.