ÚLTIMA HORA: Equipo de Liga MX contrata a LEYENDA de Cruz Azul

Mucho movimiento en La Noria, ayer por la noche llegó Agustín Palavecino para convertirse en nuevo refuerzo de la Máquina Celeste de Cruz Azul y con ello, se necesitaba liberar una plaza de jugador no formado en México. El elegido como lo reportó en exclusiva TV Azteca Deportes fue Ignacio Rivero. El lateral uruguayo y uno de los capitanes del equipo dejará al club capitalino y tiene todo listo para regresar a los Xolos de Tijuana.

Te puede interesar: Fulham sabe que Raúl Jiménez volvería a Club América y ya prepara todo para su salida

Rivero llegó a mediadios de 2020 al club celeste justamente desde los Xolos de Tijuana y prácticamente enamoró a todos los aficionados del equipo. El nacido en Montevideo, Uruguay hace 33 años se convirtió en uno de los enblemas de Cruz Azul y fue pilar en el esquema de los directores técnicos que pasaron por la Máquina Celeste en el último lustro.

Los títulos de Nacho Rivero con Cruz Azul

El ex jugador de Defensa y Justicia fue parte del club que ganó la novena liga, un Campeón de Campeones, una Supercopa de Liga y una Copa de Campeones. Por si fuera poco, fue parte del 11 ideal del Torneo Apertura 2024, del Clausura 2025 y del 11 de la Copa de Campeones 2025.

Cabe destacar que, Rivero llegó al futbol mexicano de la mano de los Xolos de Tijuana en 2018 procedente del futbol argentino y ahora, se pondrá a las órdenes de su compatriota Sebastián Abreu. Además, compartirá vestidor con uno de los prospectos más interesantes del continente americano como lo es Gilberto Mora.