Fulham sabe que Raúl Jiménez volvería a Club América y ya prepara todo para su salida

Club América sueña con el regreso de Raúl Jiménez, delantero mexicano que se encuentra en un gran estado de forma y que es uno de los jugadores de la Selección Mexicana que en mejor estado llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Si bien es cierto que su vuelta a la Liga BBVA MX parece lejana, desde el Fulham ya se estarían preparando para la salida del goleador de 34 años e incluso habría una fecha donde abandonaría el club de Londres.

Fulham se prepara para la salida de Raúl Jiménez

Con 34 años de edad, Jiménez ya piensa en abandonar la élite del futbol europeo y regresar al club que lo vio nacer como futbolista. Distintas fuentes internacionales afirman que el atacante con pasado en Atlético Madrid tiene el deseo de regresar al América en un futuro cercano, por lo que desde Fulham ya están notificados de ello y ya están preparando la salida del mexicano.

Fulham sabe que Raúl Jiménez regresará al América|Crédito: @FulhamFC / X

Resulta que los Cottagers comenzaron a buscar nuevas opciones para su ataque y Ricardo Pepi, delantero con nacionalidad mexicana, es uno de los principales objetivos de mercado para el Fulham. Fuentes europeas comentan que el equipo de la Premier League podría desembolsar hasta 40 millones de euros para efectuar la llegada del mexicoamericano desde el PSV Eindhoven.

REGRESARÁ 🦅



Fulham ya piensa en el futuro y ayudaría a Raúl Jiménez a cumplir un objetivo.



⚽️ El club inglés apostará por Ricardo Pepi para ser él acompañante en la delantera de Raúl, a quien solo le quedan 6 meses de contrato.



🔥 Desde diario el Universal reportan el deseo… pic.twitter.com/mI9zPkftM2 — Futbol Total (@futboltotal) January 6, 2026

La fecha en la que Raúl Jiménez podría llegar al América

Si bien es cierto que ningún medio oficial confirmó la fecha de regreso de Jiménez al América, desde el diario Universal aseguran que podría volver a México una vez finalizado el Mundial 2026. Resulta que el experimentado delantero tiene contrato con Fulham hasta el 30 de junio de este mismo año, por lo que no renovaría contrato y llegaría a las Águilas como agente libre.

En más de una ocasión, Jiménez expresó al público su deseo de volver a vestir la camiseta del América, aunque todo dependerá de su rendimiento durante la Copa del Mundo. Se espera que el nacido en Tepeji sea titular durante la cita mundialista, pues es el delantero mexicano que en mejor forma llega hasta el momento. Sin lugar a dudas, su regreso a la Liga BBVA MX dará mucho de qué hablar.