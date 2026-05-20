ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga MX renueva a una de sus ESTRELLAS en plena semana de final del Clausura 2026

Los aficionados de los Tigres de la UANL pueden estar tranquilos; hay 'Gorri' para rato. A través de redes sociales, el club regiomontano dio a conocer la renovación de contrato de Fernando Gorriarán hasta diciembre de 2029 y así, el actual finalista de la Concacaf Champions Cup extendió el vínculo de una de sus pilares en el esquema.

En principio, el volante uruguayo tenía contrato hasta diciembre de 2026 con los Tigres y se especulaba de una posible salida después de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tigres dio un paso al frente y silenció todos los rumores con una extensión larga para 'Gorri' y podríamos casi confirmar de un posible retiro con la camiseta de los Tigres. Cabe destacar que, Gorriarán llegó en 2023 a la disciplina felina procedente de Santos Laguna y en caso de que cumpla todo su contrato, habría jugado 12 torneos con el club de Nuevo León.

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