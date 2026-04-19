ÚLTIMA HORA: Equipo pone boletos GRATIS para partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

A través de sus redes sociales, el equipo dio a conocer que, en su último partido como local del Clausura 2026, los boletos serán gratis para todos los aficionados.

Se trata del partido de la Jornada 16 entre Mazatlán y Toluca, el próximo miércoles 22 de abril en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La directiva comunicó en redes sociales que los boletos podrán recogerse en las taquillas del Estadio El Encanto o en una plaza comercial de la zona.

Los boletos estarán disponibles a partir de hoy, domingo 18 de abril, sujetos a disponibilidad, en lo que sería el último partido como local de Mazatlán en la Liga BBVA MX.

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¡ENTRADA GRATIS!



Recoge tus boletos en taquillas del estadio o Plaza Acaya en horario de 10:00 am a 6:00 pm



*Promoción válida a partir del domingo 19 de abril de 2026.

*Sujeto a… pic.twitter.com/NdPDuhwEIS — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) April 19, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Mazatlán vs Toluca de la Jornada 16 del Clausura 2026?

La transmisión totalmente en vivo y gratis se podrá disfrutar a través de TV Azteca, por televisión abierta en el Canal 7, así como en su sitio web y app digital, con la cobertura completa del partido. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

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Así va la tabla general de la Liga BBVA MX al momento

Guadalajara — 34 pts Pachuca — 31 pts Pumas UNAM — 30 pts Cruz Azul — 29 pts Deportivo Toluca — 27 pts Club América — 22 pts Club León — 22 pts Tigres UANL — 21 pts Club Tijuana — 19 pts Atlas FC — 19 pts* Necaxa — 17 pts FC Juárez — 16 pts Querétaro FC — 16 pts CF Monterrey — 15 pts Atlético de San Luis — 15 pts Club Puebla — 13 pts Mazatlán FC — 12 pts Santos Laguna — 9 pts*

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