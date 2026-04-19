logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO

ÚLTIMA HORA: Equipo pone boletos GRATIS para partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

En el cierre de la fase regular del Clausura 2026, con jornada a media semana, un equipo consiente a sus seguidores y deja los boletos contra equipo grande de México totalmente gratis

Logo de la Liga BBVA MX

Escrito por: Sebastian Cortés

A través de sus redes sociales, el equipo dio a conocer que, en su último partido como local del Clausura 2026, los boletos serán gratis para todos los aficionados.

Se trata del partido de la Jornada 16 entre Mazatlán y Toluca, el próximo miércoles 22 de abril en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La directiva comunicó en redes sociales que los boletos podrán recogerse en las taquillas del Estadio El Encanto o en una plaza comercial de la zona.

Los boletos estarán disponibles a partir de hoy, domingo 18 de abril, sujetos a disponibilidad, en lo que sería el último partido como local de Mazatlán en la Liga BBVA MX.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el Mazatlán vs Toluca de la Jornada 16 del Clausura 2026?

La transmisión totalmente en vivo y gratis se podrá disfrutar a través de TV Azteca, por televisión abierta en el Canal 7, así como en su sitio web y app digital, con la cobertura completa del partido. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Te puede interesar: Mazatlán vs Toluca: Ver GRATIS y EN VIVO partido de la jornada 16 de la LIGA BBVA MX Clausura 2026

Así va la tabla general de la Liga BBVA MX al momento

  1. Guadalajara — 34 pts
  2. Pachuca — 31 pts
  3. Pumas UNAM — 30 pts
  4. Cruz Azul — 29 pts
  5. Deportivo Toluca — 27 pts
  6. Club América — 22 pts
  7. Club León — 22 pts
  8. Tigres UANL — 21 pts
  9. Club Tijuana — 19 pts
  10. Atlas FC — 19 pts*
  11. Necaxa — 17 pts
  12. FC Juárez — 16 pts
  13. Querétaro FC — 16 pts
  14. CF Monterrey — 15 pts
  15. Atlético de San Luis — 15 pts
  16. Club Puebla — 13 pts
  17. Mazatlán FC — 12 pts
  18. Santos Laguna — 9 pts*

Te puede interesar: IA predice a los ocho clasificados a la liguilla del Clausura 2026

Tags relacionados
Mazatlán FC Toluca FC

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo