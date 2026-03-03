ÚLTIMA HORA: Estamos a 100 días de vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a tan solo 100 días de iniciar y en TV Azteca Deportes estamos preparados. La fiesta del balompié internacional se celebrará por primera vez en tres naciones distintas y con 48 selecciones que buscarán la gloria de consagrarse en lo más alto del balompié. Por si fuera poco, México será sede por tercera vez de la justa mundialista y el mítico Estadio Aztaca albergará una vez más el partido inaugural de una Copa Mundial de la FIFA.

El 11 de junio de 2026 será el gran día, la Selección Mexicana de Futbol comandada por Javier Aguirre se enfrentará a un viejo conocido en estas instancias; Sudáfrica. Hace poco menos de 16 años, el combinado de nuestro país justamente comandado por el 'Vasco' en el banquillo enfrentaba al cuadro africano y sacaba un punto gracias a un tanto de Rafael Márquez, que a la postre ayudaría para pasar a los octavos de final.

La fiesta del futbol

Con estos antecedentes, casi podríamos asegurar que el futbol actúa de maneras muy misteriosas. Estamos a 100 días que varios de los protagonistas de aquel día en el 2010 se vuelvan a ver las caras, pero ahora, en suelo mexicano. El equipo de TV Azteca Deportes está totalmente listo para llevarte la MEJOR cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con nuestro tradicional, irrepetible e inigualable estilo que tu ya conoces.

Así que ya lo sabes, tu mejor opción siempre será con el equipo conformado por: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Luis Roberto Alves 'Zaguito', David Medrano Felix, Carlos Guerrero entre otros para disfrutar de la mejor manera la celebración del futbol; La Copa Mundial de la FIFA 2026.