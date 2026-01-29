¡ÚLTIMA HORA! Estrella del tricampeonato del América, con un pie FUERA de Coapa

Horas turbias en el Nido de Coapa en pleno Torneo Clausura 2026. Uno de los hombres más importantes en el tricampeonato del Club América y con menos reflectores estaría cerca de partir. Paulo Victor, auxiliar de toda la confianza de André Jardine y hombre estrella en el organigrama del conjunto azulcrema tendría una oferta irrechazable en la mesa y podría tomar su propio camino como director técnico principal.

De acuerdo a información del reportero León Lecanda, la Selección de Brasil sub-21 habría puesto una oferta sobre la mesa por hacerse de los servicios de Victor como estratega principal. Cabe recordar que, Victor fue parte del cuerpo técnico de André Jardine que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpícos de Tokio 2020 con el conjunto sudamericano sub-23.

Un día movido en Coapa

Diego Ramírez fue despedido por la directiva azulcrema y no hay Director Deportivo de momento en el club de Coapa. Diversas fuentes señalan que hubo varios desacuerdos entre el antes mencionado y André Jardine en cuestión de fichajes. Mientras Ramírez habría buscado a Denis Suárez como refuerzo en este semestre, el estratega brasileño preferiría a Raphael Veiga del Palmeiras como jugador estrella en este mercado de fichajes.

Finalmente, la cuestión de irse o no, será únicamente de Paulo Victor y podríamos tener noticias en los siguientes días en el club capitalino de cara a la jornada 5 del Torneo Clausura 2026.