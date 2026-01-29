¿Llega al América? Raphael Veiga es BORRADO por Palmeiras en el inicio del Brasileirao 2026

Ha comenzado el Brasileirão 2026. La nueva campaña está en curso y durante la Jornada 1, Atlético Mineiro y Palmeiras dividieron puntos luego de empatar 2-2 en la cancha del Estadio Presidente Elías Kalil.

¿Raphael Veiga es baja de Palmeiras?

Dirigidos por Abel Ferreira, no todo parece estar bien en la escuadra de la ciudad de São Paulo. Y es que entre los rumores que colocan a Raphael Veiga fuera de Palmeiras para reforzar al Club América, el delantero no tuvo minutos en el arranque del certamen a pesar de haber sido convocado para el duelo de la Fecha 1.

Siendo un goleador histórico del equipo con marca de 109 goles en 379 partidos disputados con Palmeiras, Raphael Veiga se encuentra negociando su llegada a la Liga BBVA MX, competencia en la que el cuadro azulcrema no ha podido anotar en el Torneo Clausura 2026. De acuerdo a diversos reportes, el futbolista de Brasil llegaría al América en calidad de préstamo con opción a compra por una cifra que ronda los 10 millones de dólares, seis fijos y cuatro en variables dependiendo el rendimiento del atacante de 30 años de edad.

Con un valor aproximado de 10 millones de euros, Raphael Veiga tiene contrato con Palmeiras hasta 2027 y a pesar de que Gremio ha entrado en la puja por firmar al delantero, el futbolista ve con mejores ojos el llegar a México.

Para la Jornada 2 del Brasileirão 2026, Palmeiras recibe al Esporte Clube Vitória en el Allianz Parque, compromiso a disputarse el miércoles 4 de febrero.

