¡ÚLTIMA HORA!: Exportero de Chivas sufre atentado

El portero mexicano Liborio Sánchez no fue convocado para el partido entre Aurora FC y Deportivo Achuapa, luego de sufrir un golpe en la frente tras un intento de asalto ocurrido recientemente en Guatemala.

Aurora FC informó que el guardameta fue evaluado por el cuerpo médico y, como medida preventiva, se decidió no incluirlo en la convocatoria. El club señaló que Sánchez se encuentra estable y bajo supervisión médica, aunque no se ha determinado una fecha para su regreso a las actividades.

La institución guatemalteca reiteró su rechazo a cualquier acto de violencia y manifestó su compromiso con la seguridad e integridad de sus futbolistas, dentro y fuera del terreno de juego. Liborio Sánchez milita en Aurora FC desde enero de 2025 y fue parte del plantel que logró el ascenso a la Liga Nacional de Guatemala en ese mismo año.

Equipos de Liborio Sánchez en la Liga MX

Guadalajara (Chivas)

Querétaro

Toluca

Jaguares de Chiapas

Veracruz



Liborio Sánchez cuenta con una trayectoria amplia tanto en el futbol mexicano como en el extranjero, incluyendo etapas en Colombia, Guatemala y Costa Rica, además de haber formado parte de procesos juveniles y mayores de la Selección Mexicana en la primera mitad de la década de 2010.