ÚLTIMA HORA: Vicente Sánchez es nuevo entrenador de este equipo GRANDE de la Serie A

Vicente Sánchez, exentrenador de Cruz Azul, está listo para dar el salto al futbol sudamericano tras llegar a la LigaPro Serie A de Ecuador, donde encabezará el nuevo proyecto deportivo del Emelec. El estratega uruguayo trabajará de la mano de José David Jiménez, próximo presidente del club, y de Daniel Noboa, principal responsable del área deportiva y líder de la planificación futbolística.

De acuerdo con el reporte del periodista César Luis Merlo, Sánchez arribará a Guayaquil el fin de semana para firmar su contrato, y el lunes 9 de febrero dirigirá su primer entrenamiento con el cuadro ecuatoriano. Su llegada marca el inicio de una nueva etapa tras la salida de Guillermo Duró, quien ya se despidió de jugadores y afición a través de redes sociales.

Sánchez aterriza con un perfil internacional sólido, respaldado por la CONCACAF Champions Cup 2025 obtenida con Cruz Azul, además de su experiencia previa trabajando junto a entrenadores de alto nivel como Guillermo Almada y Martín Anselmi. La temporada oficial en Ecuador comenzará el viernes 20 de febrero de 2026, y el debut de Emelec será en la primera jornada, visitando a Universidad Católica en Quito.

¿Cuáles son los números de Vicente Sánchez con Cruz Azul?

Durante su etapa como director técnico de Cruz Azul en el Clausura 2025, Vicente Sánchez tomó al equipo de emergencia y firmó un rendimiento espectacular: 27 partidos dirigidos, con 17 victorias, 8 empates y solo 2 derrotas, una efectividad del 73 por ciento, 49 goles a favor y 20 en contra.

Fue campeón de la CONCACAF Champions Cup 2025, mantuvo una racha de 19 partidos invicto y alcanzó las semifinales de Liga BBVA MX, donde fue eliminado por América. Pese a esos números, la directiva decidió no ratificarlo para el proyecto a largo plazo y su salida se dio en junio de 2025, Nicolás Larcamón tomo su lugar.

