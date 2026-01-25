ÚLTIMA HORA: Fernando ‘Tano’ Ortiz quiere a ESTRELLA del América

Un viejo conocido del Club América busca a su nueva estrella en Coapa. Se trata de Fernando Ortíz, el famoso 'Tano' es ahora director técnico del Colo Colo y buscaría repatriar a Víctor Dávila a suelo andino. En lo más alto de la cúpula azulcrema no verían con malos ojos este movimiento, ya que necesitan liberar plazas de extranjeros y así, poder registrar en el portal oficial de la Liga MX a su inminente refuerzo.

Te puede interesar: ¡POR FIN! América gana su primer partido en pleno Torneo Clausura 2026

De acuerdo a diversos medios chilenos, el Cacique tendría interés en el extremo chileno en transferencia definitva y reforzarse con una estrella para el naciente torneo sudamericano. El 'Tano' le habría pedido a los directivos de Colo Colo hacer un esfuerzo por hacerse de la carta de Dávila y más cuando en América ya no tiene cabida. De momento, la fuente RedGol señala que no ha habido contacto formal, pero se espera que se de en los próximos días.

No quieren un Miguel Borja

Pareciera que en Coapa han visto lo que sucedió en La Noria con Cruz Azul y su casi nuevo delantero. La Máquina Celeste no pudo liberar una plaza de extranjero para poder registrar a Miguel Borja en el portal oficial de la Liga MX y el ex ariete de River Plate aceptó una oferta del Al-Wasl en los Emiratos Árabes Unidos.

Con este antecedente, las Águilas tendrán primero que liberar un lugar de jugador no formado en México y así, dar paso a un nuevo futbolista en su registro en el balompié nacional.