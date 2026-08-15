ÚLTIMA HORA: Figura europea deja la Liga BBVA MX en pleno Apertura 2026

Adiós a una de las piezas estelares de la Liga BBVA MX Femenil en pleno Torneo Apertura 2026. Jennifer Hermoso se despidió del futbol mexicano tras su exitosa etapa con las Tigres UANL y todo indica que volverá a España para enfilarse en el Atlético de Madrid. La campeona del mundo sumó dos títulos de liga y un trofeo Campeón de Campeonas defendiendo los colores de la institución felina y se va como una histórica del club.

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A través de las redes sociales, Tigres Femenil se despidió de la ibérica con un emotivo mensaje: “Aterrizaste en San Nicolás como Campeona del Mundo. Aquí conquistaste la Liga MX Femenil y el Campeón de Campeonas. Gracias por tu entrega y profesionalismo con La U. ¡Te deseamos todo el éxito en lo que venga, Jenni!", destacó la cuenta del club regiomontano.

Estrella mundial

Hermoso fue parte del histórico equipo español que consiguió el Campeonato del Mundo en 2023, además, es la máxima goleadora de la Selección Nacional de España. Por si fuera poco, tiene experiencia en el balompié de su país natal, en México con las Tuzas del Pachuca y las Tigres, además de que tuvo juego en Suecia con el Tyreso y en Francia con el Paris Saint Germain femenil.

A sus 36 años, Hermoso deja a las Amazonas como agente libre tras llegar a un acuerdo con la directiva de rescindir su contrato (aún tenía seis meses de vínculo) y se espera que en los próximos días se oficialice su nuevo club.