Chivas ya tiene entre ceja y ceja a goleador del Apertura 2026 por si vende a la Hormiga González

La noticia que impactó a Chivas este sábado 15 de agosto fue el interés de Europa por fichar a Armando ‘Hormiga’ González. En las últimas horas se dio a conocer que el Olympiacos de Grecia tiene el deseo de contratar al delantero rojiblanco en este mercado de verano e incluso ya envió una oferta hacia las oficinas del Guadalajara para comenzar con las negociaciones.

Si bien es cierto que esto representa el inicio de la novela, desde Chivas tienen muy presente que la Hormiga González podría abandonar el club en este mismo Apertura 2026. Por este motivo, la directiva no piensa en perder el tiempo y ya inició las gestiones de búsqueda para encontrar al posible reemplazante del canterano rojiblanco. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado es uno de los goleadores de la Liga BBVA MX.

Chivas busca a goleador del Apertura 2026 para reemplazar a la Hormiga González

La información más reciente señala que Alí Ávila aparece como el candidato más firme para tomar el lugar de González, siempre y cuando este abandone el Verde Valle para jugar en el Viejo Continente. El delantero que hoy milita en el Querétaro es bien valorado por Chivas y su cuerpo técnico, ya que tiene un perfil similar al de la Hormiga: atacante joven, goleador y con gran vocación ofensiva.

Alí Ávila interesa en Chivas|Crédito: @Club_Queretaro / X

Sus números en este inicio de temporada son muy buenos: suma tres partidos jugados en la Liga BBVA MX y acumula un saldo de tres anotaciones. Además, también logró anotar en Leagues Cup, torneo donde los Gallos Blancos quedaron eliminados en primera fase. Actualmente, es el máximo goleador mexicano en el año solo por detrás de la propia Hormiga González y, con 22 años, cuenta con un potencial interesante.

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Cuál es el valor de Alí Ávila en el mercado

De acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, Alí Ávila cuenta con un valor de mercado de 2,5 millones de euros, cifra equivalente a poco más de 54 millones de pesos mexicanos. Esta es la cotización más alta que ha alcanzado el delantero a lo largo de su carrera.

Sin embargo, Chivas tendría que presentar una oferta superior para convencer al Querétaro. Los Gallos Blancos aseguraron al atacante de 22 años con un contrato vigente hasta junio de 2030, mientras que su buen comienzo en el Apertura 2026 podría provocar que su precio aumente durante los próximos meses.